CNN: Спортивный арбитражный суд нанёс удар по российским олимпийцам

47 российских спортсменов и тренеров рассчитывали, что апелляция на дисквалификацию МОК поможет им в последний момент попасть на Игры в Пхёнчхане, но Спортивный арбитражный суд их иск отклонил. Как поясняет корреспондент CNN, это решение было чисто техническим, однако для спортсменов и самой России это тяжёлый удар.

47 россиян, чьи имена связаны с допингом, надеялись, что апелляция поможет им в последний момент попасть на зимнюю Олимпиаду. Но только что они узнали, что им по-прежнему запрещено в ней участвовать. Наш корреспондент Орен Либерманн на прямой связи с нами из Москвы, и он расскажет о подробностях и реакции России. Итак, Орен, Спортивный арбитражный суд провёл заседание и заслушал апелляцию этих 47 российских спортсменов, которые хотели отменить дисквалификацию МОК, но в конечном итоге принял решение «отклонить» апелляцию. Объяснил ли суд каким-либо образом своё решение?



ОРЕН ЛИБЕРМАНН, корреспондент CNN: Объяснил. И решение суда не имеет ничего общего ни с допингом, ни с процедурами взятия анализов, ни с чем-либо подобным. По сути, суд встал на сторону МОК по апелляции российских спортсменов по техническим причинам.



Как сообщают, решение МОК о допуске спортсменов к соревнованию — это решение о проверке соответствия установленным требованиям, а не санкции, не наказание, и Олимпийский комитет России с этим был согласен, что это решение о проверке соответствия установленным требованиям. И суд заявил, что Россия не смогла доказать, что это решение каким-либо образом было пристрастным. Так что именно по этой причине суд встал на сторону МОК и сохранил дисквалификацию для этих сорока с небольшим российских спортсменов, которые пытались в последнюю минуту её опротестовать.



Хотя это чисто техническое решение, это всё же удар для российских спортсменов и Олимпийского комитета России, который надеялся на некое помилование в последнюю минуту, чтобы спортсмены страны могли поехать на соревнования в Пхёнчхан.



Есть ли какая-либо реакция со стороны Москвы? Я знаю, что ещё рано, но, может, уже есть какая-то реакция?



ОРЕН ЛИБЕРМАНН: От российского президента Владимира Путина или от Кремля, или от каких-либо политических лидеров никакой реакции пока не поступало. Но российская команда по бобслею уже отреагировала. Её лидер заявил, что они видят в этом политическое, а не спортивное решение, и это обвинение они уже предъявляли Международному олимпийскому комитету. Они говорят, что подадут апелляцию, поскольку Спортивный арбитражный суд подпадает под юрисдикцию Верховного суда Швейцарии.

Но, скорее всего, это просто заявление, поскольку, как вы отметили, церемония открытия Олимпиады начнётся уже через шесть часов. Так что у этих российских спортсменов нет шансов принять в ней участие. И опротестуют ли это решение МОК — теперь вопрос национальной гордости, а не спорта. Путин должен сегодня выступить с речью, и, как я предполагаю, мы услышим его мнение по этому поводу.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 09 февраля 2018 года.