WP: Трамп не может найти адвокатов — защищать его по «российскому делу» никто не берётся

Дональду Трампу никак не удаётся найти себе защитников по «российскому делу» — юристы отказываются работать с ним из-за скандального характера дела и, по всей видимости, трудного характера президента, сообщает The Washington Post. Между тем, как отмечается в материале издания, в четверг уволился один из главных членов команды юристов Трампа Джон Дауд.

Президент США Дональд Трамп столкнулся с проблемой: ему никак не удаётся найти хороших адвокатов, которые согласились бы представлять его по так называемому российскому делу, пишет The Washington Post, ссылаясь на президентских советников, которые побеседовали с корреспондентами издания на условиях анонимности.

По данным газеты, часть адвокатских контор, с которыми пытался связаться президент, отказываются от сотрудничества с ним потому, что не хотят ввязываться в шумиху, существующую вокруг «скандального и непопулярного» Трампа, тогда как другие фирмы утверждают, что не могут взяться за юридическое сопровождение президента из-за возможного конфликта интересов, который может возникнуть в связи с наличием у них определённых клиентов.

Как сообщили The Washington Post советники Трампа, в последние недели от предложений о сотрудничестве, выдвинутых как самим главой государства, так и его командой, уже отказался целый ряд юристов и фирм, специализирующихся на должностных и экономических преступлениях. Среди них — компания Gibson, Dunn & Crutcher, в которой работает бывший замминистра юстиции Теодор Б. Олсон: Трамп предложил последнему работу, однако менее чем сутки спустя фирма опубликовала официальное заявление, в котором «отвергла эту идею». Несколькими неделями ранее от работы с президентом также отказался адвокат и партнёр в конторе Sullivan & Cromwell Роберт Дж. Джиэффра.

Кроме того, две недели назад Трамп провёл собеседование с Эмметом Т. Фладом, адвокатом-республиканцем, который оказывал услуги бывшему президенту Биллу Клинтону, после того как в его отношении была начата процедура импичмента. Трамп предложил Фладу работать на него, но, по некоторым данным, переговоры между ними пока носят предварительный характер, говорится в статье.

Как напоминает обозреватель The Washington Post, Трамп уже сталкивался с подобными проблемами весной 2017 года, когда в первый раз начал искать новых адвокатов, которые бы представляли его интересы в рамках «российского дела». Тогда президент провёл собеседования как минимум с шестью «звёздами» адвокатской деятельности, включая и вышеупомянутого Флада, — но все они ему отказали.

Между тем в минувший четверг уволился один из главных членов команды юристов Трампа Джон Дауд, выступавший в качестве основного посредника между президентом и командой спецпрокурора Минюста США Роберта Мюллера, ведущего «российское дело», подчёркивает автор. По данным СМИ, увольнение Дауда было связано с его конфликтами с президентом по поводу стратегии защиты; в частности, адвокат советовал ему прекратить делать выпады в адрес команды Мюллера и публиковать скандальные сообщения другого рода в Twitter, однако Трамп эти советы попросту игнорировал. Кроме того, Трамп часто хвалил своих юристов при личных встречах, а за глаза — критиковал. Таким образом, президент США — не только «скандальный», но и весьма «трудный клиент», что подтвердили в интервью The Washington Post его советники.