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Подсчитали — прослезились: Япония не будет разрабатывать собственный истребитель

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Япония откажется от первоначальных планов разработать своими собственными силами передовой истребитель, сообщает The Asahi Shimbun. Всё дело в том, что в Министерстве финансов страны призвали проявить осторожность, сославшись на «гигантские расходы», которые повлечёт за собой отечественная разработка реактивного истребителя нового поколения, отмечает японское издание.
Подсчитали — прослезились: Япония не будет разрабатывать собственный истребитель
Reuters

Япония откажется от планов разработать своими собственными силами новый передовой реактивный истребитель, сообщает The Asahi Shimbun.

Как отмечает японское издание, изначально у Министерства обороны Японии в наличии имелось три варианта действий: полностью разработать реактивный истребитель нового поколения у себя в стране, осуществить разработку совместно с другим государством или продлить срок эксплуатации F-2 за счёт модернизации.

По словам высокопоставленного чиновника в Министерстве обороны Японии, ведомство склонялось к «отечественной разработке», поскольку это «было важно для поддержания японских технологий в области реактивных истребителей».

В свою очередь, Министерство финансов Японии призвало проявить осторожность, сославшись на «гигантские расходы», которые повлекла бы за собой отечественная разработка нового реактивного истребителя, подчёркивает The Asahi Shimbun.

В итоге, приняв во внимание предостережения, Министерство обороны не будет добиваться финансирования для разработки отечественного реактивного истребителя нового поколения, заверил источник японского издания.

Как ожидается, уже на этой недели Токио должен обратиться к Вашингтону с предложением о совместной разработке реактивного истребителя нового поколения, отмечает The Asahi Shimbun.

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Asahi Shimbun Япония Азия
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