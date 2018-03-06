Подсчитали — прослезились: Япония не будет разрабатывать собственный истребитель

Япония откажется от первоначальных планов разработать своими собственными силами передовой истребитель, сообщает The Asahi Shimbun. Всё дело в том, что в Министерстве финансов страны призвали проявить осторожность, сославшись на «гигантские расходы», которые повлечёт за собой отечественная разработка реактивного истребителя нового поколения, отмечает японское издание.
Япония откажется от планов разработать своими собственными силами новый передовой реактивный истребитель, сообщает The Asahi Shimbun.
Как отмечает японское издание, изначально у Министерства обороны Японии в наличии имелось три варианта действий: полностью разработать реактивный истребитель нового поколения у себя в стране, осуществить разработку совместно с другим государством или продлить срок эксплуатации F-2 за счёт модернизации.
По словам высокопоставленного чиновника в Министерстве обороны Японии, ведомство склонялось к «отечественной разработке», поскольку это «было важно для поддержания японских технологий в области реактивных истребителей».
В свою очередь, Министерство финансов Японии призвало проявить осторожность, сославшись на «гигантские расходы», которые повлекла бы за собой отечественная разработка нового реактивного истребителя, подчёркивает The Asahi Shimbun.
В итоге, приняв во внимание предостережения, Министерство обороны не будет добиваться финансирования для разработки отечественного реактивного истребителя нового поколения, заверил источник японского издания.
Как ожидается, уже на этой недели Токио должен обратиться к Вашингтону с предложением о совместной разработке реактивного истребителя нового поколения, отмечает The Asahi Shimbun.
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