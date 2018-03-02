Украинский генерал: Украина способна воевать с Россией

Украинский генерал Олег Грунтковский заявил, что ВСУ с момента начала конфликта в Донбассе усилились и теперь способны воевать с Россией. Как пишет «Обозреватель», военный также подчеркнул, что Украина с нуля создала более десяти новых бригад, у которых есть серьёзная мотивация защищать страну не на словах, а на деле.
Вооружённые силы Украины с момента начала конфликта в Донбассе усилились и теперь способны воевать с Россией. Как пишет «Обозреватель», об этом заявил начальник управления морально-психологического обеспечения Генштаба ВСУ генерал-майор Олег Грунтковский.
«Сейчас армия выросла — мы с нуля создали более десяти новых бригад. И это не просто цифры. Новые бригады способны воевать с внешним врагом — Россией. Кроме того, сейчас в вооружённых силах служат уже совсем другие люди. У них другая психология. Они чётко осознают свою миссию. У них серьёзная мотивация защищать свою страну не на словах, а на деле», — заявил Грунтковский.
Он также отметил изменение отношения государства к армии.
«Как следствие, материально-техническое и социальное обеспечение значительно улучшилось, самое главное — возросло уважение и доверие украинского общества к нашим военным. Люди сейчас хорошо понимают, зачем стране вооружённые силы, какую функцию они выполняют. Сегодня уже можно уверенно говорить, что социум понимает, что ВСУ сыграли основную роль в сохранении государства», — добавил военный.
Он также высказал несогласие с распространенным мнением о том, что до начала военного конфликта в Донбассе на Украине не было армии.
«Армия, конечно, была. Но вопрос в том, на что она реально была способна, могла ли она защитить страну от внешней агрессии? Ответ будет отрицательным, потому что, как показали вызовы 2014 года, в армии было множество проблем — начиная с системы управления, заканчивая материальным, медицинским, техническим, даже морально-психологическим обеспечением ВСУ. Важно понимать, что Украина всегда была ментально мирной страной и все реформы ранее были нацелены на сокращение как вооружения, так и личного состава», — пояснил член Генштаба.
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