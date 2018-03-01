Welt: за кибератаками на МИД и МО Германии стояли «российские хакеры»

Хакерские атаки на министерства обороны и иностранных дел Германии были «несомненно совершены при участии российских спецслужб», пишет Die Welt со ссылкой на заявления экспертов по кибербезопасности. По словам депутата бундестага Родериха Кизеветтера, Берлину следует потребовать признать подобные атаки «преступными» на уровне ООН, а также разработать потенциал для нанесения «ответных киберударов».
Министерство обороны и Министерство иностранных дел Германии почти год назад подверглись хакерской атаке со стороны группы AПT28, пишет журналист Die Welt Бенедикт Фюст. По словам экспертов по безопасности, эта группа хакеров тесно связана с российской спецслужбой ГРУ и «либо полностью контролируется ей, либо финансируется правительством России». АПТ28 была известна фирмам, специализирующимся на цифровой безопасности, ещё с октября 2014 года, когда она проникла в сети НАТО, американских оборонных фирм Boeing и Lockheed Martin, а также в правительственные сети в Восточной Европе. Исходя из целей группы, а также таких признаков, как «вирусы с примечаниями на русском языке» с серверов в России, эксперты убеждены, что АПТ28 работает «по заказу российских спецслужб».
«Выбор целей, используемые методы, многолетняя устойчивость — всё это чёткие признаки сотрудничества с государственными органами, финансирования государством. Какая спецслужба точно стоит за APT28, до сих пор не ясно, но участие российских структур для нас несомненно», — заявил эксперт по кибербезопасности Бенджамин Рид. «Мы наблюдаем уже несколько месяцев, что AПT28 целенаправленно совершает атаки на министерства иностранных дел и обороны в ЕС, чтобы добиться доступа к защищённым системам», — добавил Рид.
«Эта атака показывает, насколько важна в настоящее время кибербезопасность как часть национальной безопасности, — заявил эксперт по внешней политике из парламентской фракции ХДС Родерих Кизеветтер. — Наши ответственные ведомства должны быть лучше подготовлены в отношении угроз». «У Германии есть шанс потребовать признать подобные атаки преступными на международном уровне. ООН — подходящий для этого форум. Однако мы также должны создать надёжную кибероборону, а также потенциал для нанесения ответных киберударов, лучше всего в рамках общей стратегии ЕС», — резюмировал немецкий политик.
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