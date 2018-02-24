Экс-глава «Врачей без границ»: гуманитарные интервенции Запада не разрешают конфликты, а несут ещё больше разрушения

Международные военные интервенции в зоны конфликтов, называемые «гуманитарными», не способны привести к заявленным результатам и несут в себе ещё большие разрушения, уверен сооснователь фонда «Врачи без границ» Рони Брауман. Как заявил эксперт в интервью Le Temps, Западу пора перестать воспринимать другие народы как «меньших братьев» и понять, что устанавливать политические порядки по своему желанию больше не в его силах.

В интервью швейцарскому изданию Le Temps сооснователь международной организации «Врачи без границ» Рони Брауман делится своим мнением о международных интервенциях в зоны конфликтов. Как утверждается в его последней книге «Гуманитарные войны? Ложь и дезинформация», устраивая так называемые гуманитарные интервенции в Сомали, Ливию или Косово, Запад использовал ложь и пропаганду для достижения собственных целей.

Интервенция может увенчаться успехом на небольшой территории, при условии ограниченных политических целей, которые она преследует (к таким случаям можно отнести конфликты в Восточном Тиморе, Сьерра-Леоне и отчасти Косово). Однако во всех этих случаях успеху способствовало предложение реальной альтернативы — то есть надёжной и признаваемой обществом власти.

Однако «когда речь идёт об обширных территориях, интервенция, целью которой является установление какого-то абстрактного политического порядка, не может сработать», уверен Брауман. По убеждению собеседника Le Temps, именно этот урок необходимо извлечь из вторжений Запада в Ирак, Ливию и Сомали.

Для того чтобы рассматривать вопрос о международной интервенции, необходимо соблюдение двух условий, считает Брауман. Первое: все другие возможные попытки достижения мира должны быть уже испробованы. Второе: война должна иметь обоснованные шансы на успех. «Однако, если мы возьмём случай Ливии, война была выбрана в качестве первого средства, а затем некоторым образом были выдуманы причины, оправдывающие её», — считает автор.

Относительно войны в Сирии и в других арабских странах Брауман убеждён, что лучшее, что мог сделать Запад, — позволить арабским революциям совершаться самостоятельно. «Говорить, что арабы — братья наши меньшие и их нужно за руку вести по пути эмансипации, значит принижать их», — уверен общественный деятель.

Сегодня, когда сирийский конфликт из попытки силового переворота превратился в полноценную войну, Брауман считает нужным делать ставку на Россию для его разрешения, поскольку «это единственная внешняя держава, взявшая инициативу в свои руки», хотя её действия в Алеппо и Гуте «дают понять, во что выливаются в будущем ненависть и злоба».

«Мы вынуждены признать, что в отношении Сирии мы испытываем определённого рода интеллектуальную растерянность. Однако, как утверждал Юбер Вердин (бывший глава французского МИД), мы, представители Запада, должны отдавать себе отчёт в том, что больше не имеем возможности устанавливать политический строй по своему желанию», — заключает Брауман.