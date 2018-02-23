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Euronews: Нидерланды признали геноцид армян в Османской империи

Материал представлен в переводе ИноТВ
Нижняя палата парламента Нидерландов проголосовала за то, чтобы признать геноцидом массовое убийство армян в Османской империи в начале прошлого столетия, сообщает Euronews. Между тем канал напоминает, что Турция выступает против использования этого термина по отношению к событиям 1915 года и считает число жертв завышенным.
Нижняя палата парламента Нидерландов признала геноцидом массовые убийства армян в Османской империи в 1915 году.
 
Принято также решение направить высокопоставленного представителя Нидерландов на церемонию поминовения жертв геноцида армян в Ереване 24 апреля.
 
По данным армянской стороны, в результате депортации и массовых убийств в 1915 году в Османской империи погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона армян. Анкара выступает против использования термина «геноцид» и считает число жертв завышенным.
 
Дата выхода в эфир 22 февраля 2018 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Euronews Франция Европа
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