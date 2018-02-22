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Times: долгожданная «Армата» забуксовала из-за санкций и нехватки денег

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Ввод в эксплуатацию «обещанных и столь необходимых» новых российских танков и бронетранспортёров начнётся несколькими годами позже из-за нехватки средств и по причине технических проблем, сообщает The Times. Как отмечает издание, «разрекламированный» танк Т-14 «Армата» ещё даже не прошёл этап разработки. Другие боевые машины будут также выпущены позднее, чем ожидалось.
Times: долгожданная «Армата» забуксовала из-за санкций и нехватки денег
Reuters
Ввод в эксплуатацию «обещанных и столь необходимых» новых российских танков и бронетранспортёров начнётся несколькими годами позже из-за нехватки средств и по причине технических проблем, сообщает The Times.
 
Но это уже не «очередная неудача», а «полный провал» Министерства обороны России. По словам аналитиков, «разрекламированный» танк — самый, как заверяют российские СМИ, продвинутый в мире — ещё даже не прошёл этап разработки. Другие боевые машины будут также выпущены позднее, чем ожидалось.
 
Старший научный сотрудник Королевского объединённого института оборонных исследований Игорь Сутягин отметил, что основной боевой танк Т-14 «Армата» должен был поступить в войска к 2011 году, но ввод в эксплуатацию был перенесён на 2020 год. Как пишет издание, было запланировано испытать 2300 танков, однако, согласно последним прогнозам, к январю 2021 года только 64 танка будут готовы к испытаниям. Сутягин утверждает, что это связано с проблемами в программном обеспечении, а также с санкциями, которые повлияли на импорт деталей из США.
 
«Из-за санкций и состояния российской оборонной промышленности все проекты затягиваются», — считает Сутягин. Танк Т-14 «Армата» печально известен своей поломкой во время репетиции парада Победы 9 мая на Красной площади в 2015 году.
 
Научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Андрей Фролов отметил, что нехватка финансирования задержала разработку танка Т-14 «Армата», а также боевых машин «Курганец-25» и «Бумеранг», сообщает The Times, ссылаясь на Shepherd Media.
 
«Мы, Запад, думаем, что так, как мы лажаем, не лажает никто, но, откровенно говоря, Россия и Китай могут лажать не меньше», — пишет редактор газеты Defense Analysis Фрэнсис Туса.
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