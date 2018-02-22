Bloomberg: россияне не хотят отказываться от «пристрастия к скидкам»

Покупательский спрос в России продолжает оставаться на довольно низком уровне и многие жители страны стараются приобретать только те товары, на которые действует скидка, пишет Bloomberg. В результате, по словам издания, сетям розничной торговли приходится прикладывать немалые усилия, чтобы найти баланс между сохранением прибыли и привлечением клиентов.

Россияне продолжают «цепляться» за свои покупательские привычки, помогавшие им преодолеть самую тяжёлую рецессию, с которой столкнулась их страна в XXI веке, пишет Bloomberg.

По словам издания, покупательский спрос в России остаётся довольно «вялым» и её граждане продолжают искать более дешёвые товары. Согласно опросу Сбербанка, за последний квартал прошлого года число «пристрастившихся к промоакциям» россиян составило 60%, что чуть ниже предыдущих показателей.

«Во время кризиса подобные промоакции — несложная приманка», — считает старший аналитик компании BCS Financial Group Марат Ибрагимов. В результате, по его словам, в России появилась категория покупателей, которые приобретают только акционные товары, а «ретейлеры стали жертвами собственной лени».

Компании прикладывают немалые усилия, чтобы найти баланс между сохранением прибыли и привлечением покупателей. Сеть магазинов «Магнит» продаёт по акции 80% бытовых чистящих средств и примерно такой же объём алкогольной продукции, включая виски и текилу. Представители конкурирующей сети «Лента» говорят, что россияне «очень чутко реагируют на изменение цен и очень зависят от скидок».

Жители России демонстрируют склонность к бережливости, несмотря на рост зарплат и падение инфляции до рекордно низких значений. В первую очередь это поведение объясняется тем, что реальные доходы населения продолжают снижаться практически беспрерывно с конца 2014 года, утверждает издание.

В проведённом Центробанком опросе почти две трети респондентов заявили, что за последний год их финансовая ситуация не изменилась, и почти половина опрошенных признались, что не ждут перемен в будущем. Согласно статистике «Левада-Центра», 59% россиян считают, что 2018 год станет для страны «напряжённым».

В преддверии выборов «мрачные настроения среди потребителей» вызывают беспокойство и у Владимира Путина. В этом году российский президент уже издал указ о повышении минимальной заработной платы, отмечает Bloomberg.