Le Monde рассказала о том, как «самобытный гик» из России бросил вызов биткоину

В свои 24 года Виталик Бутерин много путешествует по миру, участвует в конференциях и семинарах и даже встречается с мировыми лидерами. В 19 лет он создал платформу Эфириум и криптовалюту эфир, которая сегодня составляет конкуренцию биткоину. Le Monde рассказала о том, как «самобытный гик» из России достиг такого успеха.

«Сан-Франциско, Москва, Сингапур, Париж, Нью-Дели, Мумбаи, Сеул, Лондон, Токио, Хайфа, Гонконг, Шанхай, Канкун... Вот уже год 24-летний Виталик Бутерин много путешествует и, кажется, может долго продержаться в таком ритме», — пишет Le Monde. Бутерин посещает конференции и семинары по всему миру, где он рассказывает о достоинствах эфира — криптовалюты, которую он создал в 19 лет, и Эфириума (Ethereum) — платформы, которая предназначена для транзакций с эфиром, а также для приложений, связанных с этой криптовалютой.

Худощавый и высокий, похожий на подростка, Бутерин всегда появляется на публике в джинсах и футболке, несмотря на то что его состояние оценивается в сумму несколько миллионов долларов. Некоторые иногда считают его странным и одиноким, но все, кто с ним работал, сходятся во мнении: это «уникальный гений с высоким IQ». Он быстро говорит, прекрасно разбирается во всём, что связано с криптовалютами, а также учит языки.

В отличие от создателя биткоина, который предпочитает оставаться в тени, Виталик Бутерин не скрывает своей популярности. Он даже выставляет себя интеллектуальным лидером сообщества Эфириум — многонациональной группы, состоящей из десятков тысяч человек: разработчиков, предпринимателей, инженеров, либеральных активистов, спекулянтов и профессиональных экономистов. Он везде собирает полный зал и даже находит время для встреч с мировыми лидерами, в том числе и с Владимиром Путиным, с которым он встретился в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге, отмечает французское издание.

Виталик родился в России в 1994 году, затем в возрасте шести лет он переехал с семьёй в Торонто. С самого детства благодаря своему отцу-информатику он окружён компьютерами. Он проводил много времени в игре World of Warcraft и на своём сайте даже признался в том, что к созданию Эфириума его подтолкнуло трагическое событие в его жизни: в 2010 году в World of Warcraft были введены новые правила игры, ограничивающие супервозможности.

В 2011 году в возрасте 17 лет он знакомится с биткоином и революционной технологией блокчейн. Он быстро становится экспертом в этой области и начинает выпускать издание Bitcoin Magazine, благодаря которому становится известен в этом кругу.

В 2012 году Виталик поступает на факультет информатики Университета Уотерло в Онтарио, но спустя год он решает, что добьётся больших успехов, если будет обучаться самостоятельно. Бутерин рассказывает, что его проекты по криптовалютам отнимали у него по 30 часов в неделю, поэтому он бросил учёбу, объездил весь мир, познакомился с различными проектами по криптовалютам и затем начал разрабатывать Эфириум — более сложную по сравнению с биткоином систему.

Как пишет Le Monde, Эфириум предоставляет широкую гамму автоматизированных сервисов, основанных на «умных контрактах», — то есть «программы работают именно так, как они были запрограммированы, без сбоев, запретов, мошенничества и вмешательств».

В 2014 году, когда он публикует первый набросок своего проекта, к нему присоединяются кодировщики и математики, а затем приходят и инвесторы. Ещё до своего создания Эфириум опирался на крепкие основы. Возникновение платформы происходит благодаря финансовой кампании, осуществляемой в биткоинах.

Вскоре новая криптовалюта под названием «эфир» притягивает внимание разных спекулянтов. Поначалу курс криптовалюты равнялся $1,35, но с весны 2017 года он начинает быстро расти: в июне один эфир стоит около $400, а в середине января 2018-го — около $1300. На данный момент в обороте находится около 98 млн эфиров, существует около 25 млн анонимных аккаунтов. Каждый день совершаются транзакции с эфиром на сумму более $3 млрд. Эфир уже сделал многих — и самого Бутерина — миллионерами.

Виталик Бутерин и по сей день продолжает работать над усовершенствованием Эфириума, в частности, над обеспечением конфиденциальности транзакций и быстротой их выполнения. Он также намерен в скором времени положить конец майнингу, который требует много оборудования и электричества, и собирается заменить его более гибкой системой создания валюты.

Как утверждает Le Monde, Виталик Бутерин — «самобытный гик». У него нет времени «ни на светские беседы, ни на устаревшие СМИ». Его жизнь наполнена «абсолютной мудростью»: его любимый наркотик — зелёный чай, его религия — криптология. По политическим взглядам он причисляет себя к умеренным консерваторам, которые «заражены либеральными идеями».