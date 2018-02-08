ЗН: одессит получил три года за антиукраинские репосты в социальной сети

Жителя Одессы осудили на три года за антиукраинские репосты в официально заблокированной на Украине социальной сети «ВКонтакте». Как пишет «Зеркало недели», судом было установлено, что мужчина, используя свой ноутбук, «распространял соответствующие репосты записей с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения государственной границы Украины».

Житель Одессы осуждён на три года за антиукраинские репосты в официально заблокированной на Украине социальной сети «ВКонтакте». Как пишет «Зеркало недели», судом было установлено, что мужчина, используя свой ноутбук, «распространял соответствующие репосты записей с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения государственной границы Украины».

Как продолжает издание, подобные репосты на публичной доске объявлений, на созданной им странице во «ВКонтакте», были зафиксированы неоднократно, в частности, в августе, июле и сентябре 2017 года. Он также делал репосты с призывами о захвате на Украине государственной власти.

Одессита признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109 («Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти») и ч. 1 ст. 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») УК Украины.

Вместе с тем, как отметили в суде, установлено, что обвиняемый беспрекословно признал свою вину в совершении уголовных преступлений и продемонстрировал раскаяние, вследствие чего суд приговорил его к трём годам лишения свободы с отсрочкой в течение года, который станет для подсудимого испытательным сроком.

Как напоминает «Зеркало недели», президент Пётр Порошенко своим указом от 15 мая ввёл в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». В частности, провайдерам запретили предоставлять доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники» и всем сервисам «Яндекс» и mail.ru.

Впрочем, несмотря на решение СНБО, украинцы продолжают массово использовать «ВКонтакте», «Яндекс», mail.ru и прочие российские сервисы.