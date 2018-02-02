EurActiv: гнев Анкары заставил Макрона сдать назад после заявлений об операции в Африне

Предупреждение президента Франции Эммануэля Макрона о том, что турецкая операция в Африне против курдов не должна стать предлогом для вторжения в Сирию, вызвало резкую реакцию Анкары, пишет EurActiv. Как отмечает издание, после слов главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу об «оскорблении» Макрон решил уточнить, что, по его мнению, эта операция призвана лишь обеспечить безопасность границ Турции.
В конце января президент Франции Эммануэль Макрон предупредил Турцию, что её операция в Африне не должна быть предлогом для вторжения в Сирию, добавив, что Анкаре следует согласовывать свои действия со своими союзниками, пишет EurActiv.
Около двух недель назад, напоминает издание, Турция начала наступление против курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в Африне. Эта операция привела к натянутости в отношениях между Анкарой и Западом — особенно между Анкарой и США, которые не только поддерживают курдов в борьбе против ИГ*, но и отправили свои собственные сухопутные силы для их поддержки в других частях Сирии.
Резкий ответ министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу лишь подчеркнул непростые отношения Анкары с её союзниками по НАТО: «Мы считаем оскорблением, что такая страна, как Франция, напоминает нам об операции, которую мы проводим в соответствии с международными законами».
Министр также добавил, что Турция лишь использует своё право на самозащиту в рамках решений Совета Безопасности ООН и ни о каких вторжениях речи не идёт.
Выступая в Тунисе, Макрон уточнил своё высказывание по этому поводу.
«Мне кажется, что реакция министра иностранных дел Турции, возможно, означает, что эта операция призвана лишь обеспечить безопасность границы и Турция не собирается идти дальше тех позиций, которые она занимает на данный момент, или оставаться в регионе на долгий срок», — заявил французский президент.
Франция, как и США, поставляет YPG оружие, а также тренирует их в рамках борьбы с ИГ в Сирии. Это обстоятельство вызвало гнев Турции, которая считает, что YPG связаны с запрещённой в этой стране Рабочей партией Курдистана.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
По данным опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения, 57% россиян не верят в то, что астронавт Нил Армстронг в 1969 году стал первым человеком в мире, осуществившим высадку на поверхность Луны.
Крупная колумбийская преступная группировка, специализирующаяся на транспортировке наркотиков, предложила 200 млн песо (около $70 тыс.) за жизнь полицейской собаки по кличке Призрак. Об этом сообщает Tvnotas.
Более 700 детей мигрантов старше пяти лет, которые были разлучены с семьями на американо-мексиканской границе, не были возвращены родителям в срок, определённый судом. Об этом сообщает Associated Press.
В деле арестованной в США россиянки Марии Бутиной фигурирует американец Джордж Д. О'Нил — младший, который, как предполагается, является праправнуком легендарного Джона Д. Рокфеллера — старшего. Об этом сообщает Bloomberg.
В результате ДТП, произошедшего на 27-м километре Новорязанского шоссе, погибли, по предварительным данным, четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области.
Организаторы фестиваля бардовской песни в Швеции, который откроется в пятницу, 27 июля, на острове Хольмен, ввели запрет на курение из-за засушливой погоды и высокого риска возникновения пожара. Об этом сообщает SVT.
Пострадавшая в результате отравления Юлия Скрипаль планирует вернуться в Россию, когда её отец, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, поправится после инцидента в британском Солсбери. Об этом РИА Новости сообщила двоюродная сестра Юлии Виктория Скрипаль.
Директор Центра европейской информации, доцент МГИМО, руководитель информационного офиса Совета Европы в России Николай Топорнин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал подписание Йоханнесбургской декларации БРИКС на десятом саммите объединения.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о завершении судебного процесса над ирландцем Конором Макгрегором, которому удалось избежать тюремного заключения.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна выступает против новых переговоров между Евросоюзом и США о глобальном Трансатлантическом торговом партнёрстве. По его мнению, условия для этого не сложились.
Экономист, эксперт РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT доклад Национальной разведки США, в котором Россию обвиняют в экономическом кибершпионаже против Соединённых Штатов.
Депутаты французской партии «Республиканцы» подали официальную заявку на проведение вотума недоверия правительству страны в связи с делом экс-советника президента Франции Александра Беналля, который избил человека во время первомайских манифестаций.
Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в беседе с RT прокомментировал доклад правительства США, в котором российские спецслужбы обвиняются в «агрессивном, сложном, широкомасштабном» экономическом шпионаже в киберпространстве.