EurActiv: гнев Анкары заставил Макрона сдать назад после заявлений об операции в Африне

Предупреждение президента Франции Эммануэля Макрона о том, что турецкая операция в Африне против курдов не должна стать предлогом для вторжения в Сирию, вызвало резкую реакцию Анкары, пишет EurActiv. Как отмечает издание, после слов главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу об «оскорблении» Макрон решил уточнить, что, по его мнению, эта операция призвана лишь обеспечить безопасность границ Турции.

В конце января президент Франции Эммануэль Макрон предупредил Турцию, что её операция в Африне не должна быть предлогом для вторжения в Сирию, добавив, что Анкаре следует согласовывать свои действия со своими союзниками, пишет EurActiv.

Около двух недель назад, напоминает издание, Турция начала наступление против курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в Африне. Эта операция привела к натянутости в отношениях между Анкарой и Западом — особенно между Анкарой и США, которые не только поддерживают курдов в борьбе против ИГ*, но и отправили свои собственные сухопутные силы для их поддержки в других частях Сирии.

Резкий ответ министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу лишь подчеркнул непростые отношения Анкары с её союзниками по НАТО: «Мы считаем оскорблением, что такая страна, как Франция, напоминает нам об операции, которую мы проводим в соответствии с международными законами».

Министр также добавил, что Турция лишь использует своё право на самозащиту в рамках решений Совета Безопасности ООН и ни о каких вторжениях речи не идёт.

Выступая в Тунисе, Макрон уточнил своё высказывание по этому поводу.

«Мне кажется, что реакция министра иностранных дел Турции, возможно, означает, что эта операция призвана лишь обеспечить безопасность границы и Турция не собирается идти дальше тех позиций, которые она занимает на данный момент, или оставаться в регионе на долгий срок», — заявил французский президент.

Франция, как и США, поставляет YPG оружие, а также тренирует их в рамках борьбы с ИГ в Сирии. Это обстоятельство вызвало гнев Турции, которая считает, что YPG связаны с запрещённой в этой стране Рабочей партией Курдистана.