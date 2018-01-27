Guardian: эксперты разнесли в пух и прах заявления британского министра о российской угрозе

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия может нанести сильный удар по Великобритании, если повредит электрокабели и трубопроводы, которые связывают её с континентом. Однако эксперты, опрошенные The Guardian, сходятся во мнении, что население не пострадает даже в том случае, если единовременно будут перерезаны сразу все провода.
Эксперты обвинили министра обороны Великобритании в нагнетании страха, пишет The Guardian. Ранее Гэвин Уильямсон заявил, что Москва якобы изучает энергосети и трубопроводы, которые соединяют Великобританию с континентом, чтобы в нужный момент подорвать их работу и тем самым вызвать хаос и убить тысячи людей.
Впрочем, как отмечают специалисты, вряд ли в Великобритании погаснет электричество, если будет нарушена работа этих подводных коммуникаций, которые обеспечивают поставку лишь 5% всей электроэнергии Королевства.
«Это, правда, несколько звучит как нагнетание страха. Очевидно, Великобритания сможет выжить, если вывести из строя одну линию. Такое уже было в прошлом году с линией, которая идёт из Франции», — приводит издание слова одного из экспертов, который говорил о случае, когда кабель, связывающий две страны, был повреждён штормом. Более того, по его словам, даже если все четыре линии будут одновременно повреждены, это вряд ли сильно помешает Великобритании.
К тому же в случае такого сценария существует определённая иерархия, и первыми испытают на себе ограничение поставок электроэнергии промышленные предприятия, а потом уже индивидуальные потребители.
В то же время эксперты предостерегают от слишком большой зависимости от поставок электроэнергии из-за рубежа, поскольку, если их доля в общем объёме будет больше, то пространства для манёвра у Лондона станет меньше. А современные экономики всё же очень зависимы от энергетики.
Москва, в свою очередь, высмеяла Уильямсона за подобные заявления, сказав, что они «достойны отражения в детских комиксах или сериале «Летающий цирк Монти Пайтона», пишет The Guardian.
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