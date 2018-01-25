Американский юрист: Трампу не стоит давать показания под присягой

Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий так называемое «российское дело», заинтересован в том, чтобы выставить Дональда Трампа преступником и лжецом, считает юрист и телеведущая Джанин Пирро. В эфире Fox News Пирро рассказала, как работают федеральные прокуроры США и почему президенту не следует с ними встречаться.

Сегодня президент произвёл сенсацию, заявив, что никаких доказательств сговора нет и что он встретится со спецпрокурором и даст показания под присягой. Послушаем этот фрагмент и обратимся за комментарием к судье Джанин Пирро.



ВОПРОС: Вы будете говорить с Мюллером?



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: На самом деле, я жду этого с нетерпением.



ВОПРОС: Вы этого хотите? Дата назначена?



ДОНАЛЬД ТРАМП: Вот в чём дело, просто чтобы вы понимали: не было вообще никакого сговора, вообще никакого препятствования (правосудию. — RT). И я с нетерпением этого жду. Я бы очень этого хотел. Должен сказать, что это вопрос к моим адвокатам…



Ключевые слова: «вопрос к моим адвокатам». Адвокат президента Тай Кобб также высказался на этот счёт. Сегодня он заявил The New York Times: «Он готов с ними встретиться, но будет руководствоваться советами своего персонального юриста».



Итак, должен ли президент беседовать с Робертом Мюллером? Поговорим об этом подробнее с нашей гостьей. Она ведёт программу Justice и иногда замещает меня в этой студии, ко всему прочему она ещё и очень хороший человек и замечательный юрист. Как ваши дела?



ДЖАНИН ПИРРО, ведущая Fox News: Спасибо, хорошо! Итак, ответ на ваш вопрос очень прост. Президенту категорически не следует с ним беседовать, не следует на это соглашаться. Послушайте, мы с вами оба знаем президента. Он говорит: «Никакого сговора нет, я ничего не делал»…



Нет, но я восхищаюсь тем, что он хочет так поступить!



ДЖАНИН ПИРРО: Но, знаете, я не верю, что его адвокаты согласились с тем, что он должен так поступить, а он сказал, что это вопрос к адвокатам. Позвольте, Шон, я вам объясню. Во-первых, почему он должен отвечать на вопросы об увольнении Коми, если по конституции он имел полное право его уволить? И во-вторых…



Разве не таким должен быть его ответ, если он всё-таки будет давать показания?



ДЖАНИН ПИРРО: Да, но это никогда не кончится. Я знаю федеральных прокуроров, они будут продолжать…



Должен вас перебить, это важно. Я говорил со своими друзьями и юристами…



ДЖАНИН ПИРРО: Так…



Они сказали… Я предложил такой сценарий: что если эти люди будут допрашивать меня? Надо отвечать: «Нет», — а дальше быть готовым просто так сидеть…



ДЖАНИН ПИРРО: Да.

А я всю жизнь считал, что молчание не должно затягиваться. Никогда! Но, знаете, я бы смог. Но мы же знаем президента Трампа! Он скажет: «Нет, и я объясню вам почему!»



ДЖАНИН ПИРРО: И он будет говорить и говорить, о том, об этом…



Это ловушка.



ДЖАНИН ПИРРО: Ловушка, само собой. Так федералы и работают. И мы уже знаем, что они предвзяты. Но вторая причина в том, что ему необходимо отвечать только на вопросы о преступлениях. Если уволить Джима Коми не преступление, то о каком же преступлении мы говорим? О сговоре? «Сговор с Россией» — это не преступление. Следовательно, ему и приходить-то необязательно. А они будут продолжать допрашивать свидетелей перед коллегией присяжных, давить на них, чтобы обвинить его и выставить лжецом. Встречаться с этим предвзятым прокурором — просто нелепо!



Дата выхода в эфир 24 января 2018 года.