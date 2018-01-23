Los Angeles Times призвала американцев перестать недооценивать Россию

Если Москва и сыграла свою роль в президентских выборах в США, это вряд ли удастся доказать, пишет Los Angeles Times. Вместо этого американцам нужно сосредоточиться на понимании того, как они пришли к новой холодной войне со страной, которую однажды списали со счетов, и спросить себя, не наделали ли ошибок, считает газета.

В США развилась общенациональная одержимость Россией. Как пишет Los Angeles Times, американское правительство наложило на Россию санкции, отправило к её границам войска и поставило оружие Украине и Грузии, однако общественная дискуссия по российскому вопросу в стране так и не продвигается, и, как считает автор статьи, чем больше американцы погружаются в истерию, тем сложнее будет вести данную дискуссию в будущем.

Как продолжает издание, американцы знают, что российское правительство и его агенты вмешивались в президентские выборы 2016 года, что подтверждает разведывательное сообщество. Также они наслышаны о многочисленных контактах между окружением Трампа и различными российскими фигурами. И хотя некоторые из этих контактов могли быть незаконными, однако это нужно решать сначала следователям, а потом судам.

«Хотя наши СМИ заслуживают уважения за то, как они освещали избирательную кампанию Трампа и освещают его президентство, большую часть того, что мы сейчас знаем, мы знали уже долгое время. При этом о других, очевидным образом более важных аспектах российского вмешательства в выборы мы так и не узнали ничего нового»,— пишет автор издания.

По его мнению, в сущности, американцы даже не знают, как сказалась на выборах деятельность России. Чтобы узнать это, нужно провести исчерпывающий опрос всех голосовавших и всех неголосовавших, так что, скорее всего, ответ на этот вопрос никогда не будет дан.

«Соответственно, неясно и то, заслуживает ли российская деятельность такого внимания. Если Клинтон не могла победить вульгарного, бесчестного, невежественного женоненавистника, который был новичком в политике и кампания которого опиралась на расизм, ксенофобию и явно невыполнимые обещания — притом что в 2016 году всё это активно освещалось прессой, — возможно, что российское вмешательство не особенно сказалось на исходе выборов»,— отмечает автор материала.

Как заключает Los Angeles Times, американцам нужно понять, как они пришли к новой холодной войне с той самой Россией, которую в последнюю четверть века не раз называли своим партнёром. Им необходимо рассмотреть собственные действия и спросить себя, всегда ли они поступали правильно, не совершали ли определённых ошибок и как эти ошибки не повторить.

«Россия никуда не собирается исчезать. Эта страна вовсе не умирает, как часто утверждалось в 1990-х годах и в начале 2000-х. Её экономика не рушится, а её армия снова усилилась — и Кремль использует эту армию вполне умело и решительно. На мировой арене Россия остаётся важным игроком, интересы и возможности которого мы пока в полной мере не осознали. Пару десятилетий назад, когда Россия была слабой, было принято считать, что она не имеет значения. Это больше не так. И именно это и должно быть темой наших общественных дискуссий. А выборы 2016 года оставим следователям»,— подводит итог автор статьи.