Hill: «русская угроза» заставила шведов вспомнить о гражданской обороне

Возвращаясь к планам времён холодной войны, Швеция намерена выпустить брошюры по гражданской обороне на случай военного конфликта между НАТО и Москвой, пишет The Hill. При этом Стокгольм не одинок: Литва распространяет аналогичные брошюры, а Финляндия создала центр для отражения российской гибридной войны, добавляет издание.

Недавно правительство Швеции сообщило о своих планах по выпуску брошюр о том, что делать во время «национального кризиса или войны», что вызвало ажиотаж в Европе и США, пишет автор материала The Hill, директор Центра международной безопасности при Атлантическом совете Магнус Норденман. США и Европе есть чему поучиться у шведов, отмечает автор статьи.

Брошюры о гражданской обороне уходят корнями в эпоху холодной войны. Несмотря на нейтральный статус, в ходе холодной войны эта страна имела внушительную армию и всеобщую воинскую обязанность, а также была подготовлена к мобилизации и обороне общества в случае конфликта между СССР и НАТО. Имелись точные списки грузовиков, автобусов и лодок, в случае если бы они потребовались для национальной обороны. Школы, спортивные учреждения, гаражи и жилые дома были специально созданы для того, чтобы служить убежищами, медпунктами и пунктами сбора беженцев.

Система гражданской обороны Швеции никогда не была проверена на практике, так как холодная война завершилась мирным путём. Однако сегодня Швеция находится посреди противостояния «реваншистской России» и Запада и вряд ли уклонится от возможного конфликта в регионе. Поэтому наряду с повышением расходов на оборону Стокгольм вновь вспоминает планы по гражданской обороне времён холодной войны. Новый подход учитывает такие вещи, как «российские кампании по дезинформации» и интернет-сети, на которые полагается сегодняшнее шведское общество. При этом Швеция не одинока: Литва опубликовала похожие брошюры о гражданской обороне для своих граждан, а Финляндия создала центр по борьбе с гибридной войной и также пересматривает свои планы по гражданской обороне.

Однако воссоздание гражданской обороны займёт время, и распространение брошюр — лишь начало. Защита населения в приближённых к военным условиях требует планирования, изменения инфраструктуры и значительного финансирования. «Это представляет собой также урок для США. Серьёзные вызовы, такие как вмешательство России в последние президентские выборы, показывают, что защита американского народа требует не просто военной силы и контртеррористических мер», — резюмирует автор The Hill.