Если бы американские политики «глубже знали историю», нынешняя вражда между США и Россией не была бы столь сильной, пишет автор материала The National Interest Лайл Голдстайн. Интервенция американцев в Россию в конце Первой мировой войны, а также Крымская война проливают свет на исторические корни «амерофобии» в России и «русофобии» в Америке, а также позволяют понять, почему Москва «вряд ли отдаст Крым», отмечает автор материала.

«Внимательное изучение истории» может помочь ослабить «опаснейшую вражду» между США и Россией, которая имеет место в настоящее время, пишет автор материала The National Interest профессор стратегии из Института морских исследований Китая в Ньюпорте Лайл Голдстайн. В конце Первой мировой войны более семи тысяч американских пехотинцев находились на Дальнем Востоке, где отметились зверствами в отношении местного населения. Их операции простирались вплоть до Хабаровска и включали масштабные бои. Одним из самых кровавых дней был 25 июня 1919 года, когда 25 американских солдат были убиты «партизанами» в районе деревни Романовки.

Сегодня в России считают, что «американцы повсюду оставляли недобрую память о себе», отмечает автор. При взгляде на вторжение США в Ирак и Афганистан возникает мысль, что Вашингтон «мало чему научился за последний век», и это в том числе играет на руку «национализму и пропаганде» Москвы. При этом в России так же много «амерофобов», как и в США русофобов. Ещё более «тёмный» эпизод в истории русско-американских отношений* представляет собой Крымская война 1854—1856 годов, в ходе которой четверть миллиона русских погибли в боях с объединёнными войсками Франции, Великобритании и Турции, отстаивая сохранение Крыма в Российской империи. Этот «ужасный конфликт» был в сущности спровоцирован Лондоном и Парижем с той же целью, которую провозглашает НАТО, а именно «сдерживание российской агрессии».

«Россия владела Крымом уже довольно долгое время, и крайне маловероятно, что она его отдаст. Поэтому давайте не будем обольщаться нашей абсурдной, антиисторической неолиберальной стратегией», — подчёркивает Голдстайн. «Более глубокое знание истории поможет американским политикам разработать более ответственную стратегию для остановки «свободного падения» российско-американских отношений, которое сейчас угрожает Украине, Европе и всему миру», — резюмирует автор The National Interest.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).