Трюдо: Россия и Китай играют «важную роль» в разрядке напряжённости на Корейском полуострове

Популярное
-
Лауреат Нобелевской премии мира: хватит делать из России «козла отпущения» Common Dreams
-
NYT: американская разведка забеспокоилась за своих информаторов в свете «дела Скрипаля» New York Times
-
Джон Оливер нашёл «главного подозреваемого» в деле о трещине на МКС — лабораторную мышь HBO
-
WFB: никак не успокоится — американский ведущий всё время сравнивает Трампов с Романовыми Washington Free Beacon
-
Times: из-за инцидента в Солсбери россиянкам не удастся блеснуть на лондонском балу Times
-
National Interest рассказал, как США помогли Москве захватить Курилы National Interest
-
Далай-лама: Европа для европейцев, а мигранты должны вернуться домой Local
-
CNN: алиби «российских туристов» вряд ли убедит британских следователей CNN
INFOX.SG
-
В Москве 18 сентября ожидается до +18 °С
В Москве во вторник, 18 сентября, ожидается до +18 °С, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.
-
Соперник губернатора Хабаровского края согласился работать в правительстве региона
Сергей Фургал, соперник действующего губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта во втором туре выборов главы региона, согласился работать в правительстве региона.
-
В посольстве заявили об участившихся случаях отказов россиянам во въезде в Израиль
В посольстве России в Тель-Авиве выразили обеспокоенность из-за участившихся случаев отказа россиянам во въезде в Израиль и данных о грубом обращении с соотечественниками на границе.
-
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин прибыли в резиденцию в Пхеньяне на одной машине
Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин приехали в официальную резиденцию «Пэкхвавон» в Пхеньяне на одном автомобиле. Об этом информирует РИА Новости.
-
Число погибших из-за урагана «Флоренс» в США возросло до 32
В США в Южной и Северной Каролине, а также в Виргинии в результате последствий урагана «Флоренс, ослабевшего до уровня тропического шторма, погибли 32 человека. Об этом информирует Fox News.
-
Жители сирийского города Дария начали массово возвращаться в свои дома
В сирийской провинции Дамаск жители города Дария начали массово возвращаться в свои дома. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на местные власти.
-
В SpaceX назвали имя первого в мире пассажира рейса вокруг Луны
Первым в мире частным пассажиром рейса вокруг Луны станет японский миллиардер Юсаку Маэзава. Об этом информирует Associated Press со ссылкой на заявление SpaceX.
-
Власти Никарагуа потребовали отставки главы ОАГ из-за заявлений о Венесуэле
Власти Никарагуа выступили с требованием об отставке генерального секретаря Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро из-за его слов о возможности военного вторжения в Венесуэлу.
-
Источник: на МКАД опрокинулся грузовик
В Москве на МКАД в районе Ярославского шоссе произошло опрокидывание грузового автомобиля. Об этом информирует агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.
-
Ким Чен Ын встретил президента Южной Кореи в аэропорту Пхеньяна
Борт президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина прибыл в столицу КНДР, где пройдут переговоры южнокорейского главы с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает «Рёнхап».
-
Опрос: россияне чаще читают новости в соцсетях и СМИ, чем литературу
Проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опрос показал, что россияне чаще читают новости в социальных сетях и СМИ, а не художественную и научную литературу.
-
СМИ: В России планируют ужесточить наказание за оборот фальшивых документов
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству намерен рекомендовать к принятию в первом чтении поправок, предусматривающих ужесточение наказания за фальсификацию, хранение и оборот фальшивых документов.
-
В Пентагоне заявили о непричастности к атаке по сирийской Латакии
В Министерстве обороны США заявили, что американские военные не причастны к обстрелу сирийской провинции Латакия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Пентагона.
-
Президент Южной Кореи вылетел в КНДР
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отправился на самолёте в Пхеньян, где состоится его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает «Рёнхап».
-
Болтон обсудил с премьером Грузии ситуацию в регионе
Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон обсудил с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе ситуацию в регионе и экономические вопросы.
-
В армии Израиля отказались комментировать пропажу российского самолёта Ил-20
В Армии обороны Израиля (IDF) отказались комментировать заявление Минобороны России о налёте израильских ВВС на Сирию, во время которого пропал российский самолёт Ил-20 с 14 военнослужащими на борту.
-
СМИ: Россия намерена открыть генконсульства на Пхукете и в Харбине
Россия намерена открыть генеральные консульства в китайском городе Харбин и на острове Пхукет в Таиланде. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Департамент информации и печати МИД России.
-
США объявили о введении новых пошлин на $200 млрд на товары из Китая
Администрация президента США Дональда Трампа вводит новые пошлины на сумму более $200 млрд на импортируемые из Китая товары. Об этом сообщает Associated Press.
-
При пожаре в здании в центре Краснодара пострадали два человека
В центре Краснодара произошёл пожар в нежилом расселённом строении, в результате произошедшего пострадали два человека.
-
Над Средиземным морем пропал российский самолёт с 14 военными на борту
Российский самолёт Ил-20, на борту которого находились 14 военнослужащих, вечером 17 сентября пропал над акваторией Средиземного моря. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны России.
-
В Пакистане анонсировали совместные учения с Россией и США
Пакистан заявил о намерении в феврале 2019 года провести совместные военно-морские учения с Россией, США, Китаем и другими странами.
-
Трамп поручил рассекретить часть информации по «российскому расследованию»
Президент США Дональд Трамп поручил национальной разведке, Министерству юстиции и Федеральному бюро расследований рассекретить часть информации, которая относится к расследованию по России.
-
Бывший хоккеист «Коламбус Блю Джекетс» Тютин стал скаутом клуба
Экс-защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» россиянин Фёдор Тютин стал скаутом американского клуба.
-
В Раде увидели пиар в стремлении властей Украины закрепить в Конституции курс в ЕС и НАТО
Депутат Верховной рады Украины Виктор Бондарь заявил, что стремление действующих украинских властей закрепить в Конституции страны курс в НАТО и ЕС является «большим пиаром».
-
Глушаков и Ещенко оценили стихотворение актёра Назарова с критикой Карреры
Футболисты московского «Спартака» Денис Глушаков и Андрей Ещенко положительно оценили стихотворение актёра Дмитрия Назарова с критикой наставника красно-белых Массимо Карреры.
-
СМИ: Замгенсека НАТО совершит визит в Грузию
Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер совершит визит в Грузию и проведёт встречи с представителями правительства страны.
-
Помпео и глава МИД Южной Кореи договорились о тесной координации по вопросу КНДР
Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва 16 и 17 сентября провели два телефонных разговора, в ходе которых договорились поддерживать тесную координацию по вопросу денуклеаризации Северной Кореи.
-
Стала известна дата реванша между Ковалёвым и Альваресом
Стала известна дата матча-реванша между российским боксёром Сергеем Ковалёвым и колумбийцем Элейдером Альваресом.
-
В центре Москвы Lamborghini столкнулся с четырьмя машинами
Спорткар Lamborghini столкнулся с четырьмя автомобилями на Новом Арбате в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по столице.
-
Актёр Назаров раскритиковал наставника «Спартака» Карреру в стихотворной форме
Известный актёр Дмитрий Назаров в стихотворной форме раскритиковал главного тренера московского футбольного клуба «Спартак» Массимо Карреру после домашнего поражения от грозненского «Ахмата».
-
Головин не примет участие в матче ЛЧ «Монако» — «Атлетико»
Полузащитник сборной России по футболу и клуба французской Лиги 1«Монако» Александр Головин не вошёл в заявку команды из Монте-Карло на матч Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».
-
Порошенко рассказал об уровне зарплаты украинских солдат с 2019 года
Украинский лидер Пётр Порошенко заявил в интервью телеканалу «Общественное телевидение», что солдат Вооружённых сил Украины должен получать c 1 января 2019 года не менее 10 тыс. гривен ($355), сообщается на сайте президента.
-
Экс-наставник «Спартака» возглавил швейцарский футбольный клуб «Сьон»
Бывший главный тренер московского «Спартака» Мурат Якин возглавил клуб чемпионата Швейцарии «Сьон».
-
Посольство России: Британия не предоставила данные о пострадавших в ресторане Солсбери
Британская сторона не предоставила данные о возможном наличии россиян среди пострадавших в ресторане в Солсбери. Об этом сообщил пресс-секретарь российского посольства в Лондоне.
-
СМИ: «Барселона» может приобрести нападающего сборной Англии Кейна
Испанская «Барселона» интересуется форвардом сборной Англии по футболу и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейном.
-
Правозащитники сообщили о семи пострадавших при ракетном обстреле Латакии
Семь человек получили ранения в результате ракетного обстрела Латакии, передаёт РИА Новости со ссылкой на главу сирийской сети по правам человека Ахмада Казема.
-
В Москве разработают проект сохранения руин домика садовника в музее-заповеднике «Царицыно»
Мосгорнаследие поручило разработать проект сохранения руин домика садовника в музее-заповеднике «Царицыно», сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу ведомства.
-
В Москве может появиться памятник Сергею Бодрову — младшему
В Москве может появиться памятник актёру и режиссёру Сергею Бодрову — младшему, сообщает kp.ru.
-
Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» состоится в Татарстане 18—21 сентября
Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» состоится в Татарстане 18—21 сентября, сообщает kp.ru.
-
В Американской торговой палате не исключили полного ухода компаний США из России
Существует угроза полного ухода компаний США из России, заявил глава Американской торговой палаты (AmCham) Алексис Родзянко.
-
Большую кольцевую линию в Москве планируют соединить со станциями МЦД-2
Большую кольцевую линию Московского метрополитена планируют соединить со станциями Московских центральных диаметров, сообщает kp.ru.
-
Комментатор Орлов выразил мнение, что Жирков может не вернуться на поле
Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что защитник санкт-петербургского «Зенита» Жирков может не вернуться на поле после повреждения в матче 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании.
-
В горах Черногории погиб российский альпинист
Альпинист из России погиб в горах на севере Черногории, сообщает Горная служба спасения.
-
Французские и британские рыбаки договорились о графике вылова гребешков в Ла-Манше
Французские и британские рыбаки пришли к соглашению относительно графика вылова гребешков в проливе Ла-Манш.
-
Дзюба считает, что у Нурмагомедова больше шансов на победу в поединке с Макгрегором
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба поделился ожиданиями от поединка за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между соотечественником Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
-
В Новой Москве планируют построить спортивно-оздоровительный парк «Тропа здоровья»
В поселении Клёновское Новой Москвы планируют построить спортивно-оздоровительный парк «Тропа здоровья», сообщает «Утро.ру».
-
Посольство назвало попытки Британии ужесточить санкции против России недальновидными
Посольство России в Великобритании назвало политику официального Лондона, добивающегося ужесточения антироссийских санкций, недальновидной и ущербной. Соответствующее заявление разместили на сайте пресс-службы.
-
Эксперт оценил инициативу ввести в России сухой закон
Президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты, врач-нарколог Руслан Исаев в беседе с изданием «Ридус» оценил инициативу депутата Госдумы Виталия Милонова ввести в России сухой закон.
-
СМИ: ПВО Сирии сбила запущенные по Латакии ракеты
Сирийские силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку в провинции Латакия, передаёт SANA.
-
«Автомобилист» одержал седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв «Спартак»
Екатеринбургский «Автомобилист» переиграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).