Трюдо: Россия и Китай играют «важную роль» в разрядке напряжённости на Корейском полуострове

На следующей неделе в Ванкувере состоится встреча глав МИД более 20 стран, которая направлена на применение «дипломатических усилий для более мирного, процветающего и свободного от ядерного оружия будущего на Корейском полуострове». Несмотря на то что Россия и Китай отклонили приглашение на встречу, они, по словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, играют «важную роль» в разрядке напряжённости на Корейском полуострове.

«Международное сообщество играет чрезвычайно важную роль в разрядке и снижении напряжённости, созданной в результате ядерного кризиса с Северной Кореей», — отметил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе пресс-конференции.

Как пишет La Presse, такие страны, как Россия и Китай, которые отклонили приглашение на встречу в Ванкувере, в конечном итоге «сыграют важную роль» в содействии установлению «мира на Корейском полуострове», добавил премьер-министр Канады.

По словам главы МИД Канады Христи Фриланд, встреча министров иностранных дел более 20 стран направлена на применение «дипломатических усилий для более мирного, процветающего и свободного от ядерного оружия будущего на Корейском полуострове».

«Мы считаем, что больше диалога — это всегда хорошо», — отметил Джастин Трюдо, который рассчитывает провести множество дискуссий перед тем, как «серьёзно воспринять угрозу, которую представляет Северная Корея», сообщает La Presse.

«Чем больше разных дискуссий мы будем проводить по этой теме, тем больше мы будем продвигаться в лучшем для всех нас направлении», — утверждает Трюдо.