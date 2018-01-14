Presse: из-за глобального потепления у Сочи мало шансов на новую зимнюю Олимпиаду

В связи с глобальным потеплением в мире останется меньше регионов для проведения зимних Олимпийских игр, сообщает Die Presse, ссылаясь на данные международного исследования экспертов по климату. В связи с этим такие места бывших Игр, как Сочи и Ванкувер, могут стать «непригодными» для соревнований, заявили учёные.

Из-за изменения климата в будущем Олимпийские игры будет сложно проводить во многих бывших местах соревнований, пишет Die Presse. К такому выводу пришли учёные, проводящие международное исследование климата. «Условия для зимнего спорта меняются, и в будущем всё меньше мест будут пригодны для зимних Олимпийских игр, если глобальное потепление продолжится», — заявил сотрудник Инсбрукского университета Роберт Штайгер.

Если выброс парникового газа не будет резко снижен, то к концу этого столетия он приведёт к тому, что для проведения зимних Олимпийских игр будет достаточно холодно только в восьми из 21 места. Если же условия Парижского соглашения по климату будут выполнены, то пригодных мест для соревнований будет 12, утверждается в исследовании.

Такие бывшие места Игр, как Скво-Вэлли в США, канадский Ванкувер или Сочи, могут не попасть в этот список. «Изменения климата меняют географию Игр. И для МОК принимать решение о месте проведения Игр будет всё сложнее. И некоторые регионы должны будут бороться за то, чтобы их выбрали, и лучше, и раньше, если они хотят организовать зимние Игры». Зимние Игры 2010 года в Ванкувере и 2014-го в Сочи прошли в «относительно тёплых регионах».

«Есть границы того, что можно сделать для уменьшения влияния климата при проведении крупных мероприятий, и в ходе последних Олимпийских игр мы видели, что эти границы были нарушены», — заявил руководитель исследования Дэниел Скотт из университета Ватерлоо в Канаде.

Исследовательская группа предсказала, что погодные условия в Сочи станут «вызовом» для спортсменов. «Жалобы атлетов на изменчивые и небезопасные условия» подтвердили прогнозы, добавил Скотт. Зимние Игры в Пхеньчхане пройдут в «более холодном месте», равно как и Игры 2022 года в Пекине. «Там у Олимпийских игр будет очень стабильное будущее даже при очень сильном потеплении», — резюмировал сотрудник Пекинского университета Ян Фанг.