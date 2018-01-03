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USA Today: Россия уже не Советский Союз, но снова становится «империей зла»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В 1983 году президент США Рональд Рейган назвал Советский Союз империей зла, и, как пишет редколлегия USA Today, эти слова справедливы и сегодня. Журналисты обвиняют нынешнего российского лидера Владимира Путина в том, что, пытаясь вернуть России былое величие, он творит беспредел на мировой арене.
USA Today: Россия уже не Советский Союз, но снова становится «империей зла»
Reuters

В 1983 году Рональд Рейган назвал Советский Союз «империей зла», опасаясь роста силы советского государства и угрозы, которое оно представляло для мира. Как пишет редколлегия USA Today, история повторяется. «Нынешняя Россия — бледная версия коммунистического режима, который окончательно распался в 1991 году. Однако российский президент Владимир Путин, которого, как известно, расстроило это событие, стремится к тому, чтобы частично вернуть былую славу», — считают журналисты издания.

Так, пытаясь вернуть России былое величие, он творит беспредел на международной арене, по выражению авторов статьи. В качестве подтверждения своей точки зрения они напоминают о «вторжении» России в Грузию и на Украину, о «незаконной аннексии Крыма», о «зверствах» российской армии в Сирии. Кроме того, по их словам, «Путин заказал кибератаку и кампанию пропаганды», чтобы оказать влияние на американские выборы и подорвать веру народа в американский демократический процесс.

Наконец, издание обвиняет Россию в продаже оружия «Талибану»* и нефти — Северной Корее, в предоставлении убежища киберпреступникам, в том, что российские истребители донимают американские военные самолёты, а подлодки плавают подозрительно близко к важнейшим коммуникационным линиям под водами Атлантики. И кроме всего прочего, Путин якобы работает над тем, как подтасовать результаты грядущих российских выборов в свою пользу.

Ответ администрации Трампа на все эти действия журналисты называют «шизофреническим». Так, было принято решение о поставках противотанковых вооружений на Украину. Однако это противоречит стремлению Трампа к умиротворению Путина. Например, редколлегия USA Today обвиняет администрацию в том, что она слишком медленно принимала новые санкции против России, что Трамп так и не созвал встречу кабинета министров по вмешательству России в президентские выборы.

«Как известно, Рейган в 1983 году призвал своих слушателей «быть осторожными с соблазном… проигнорировать факты истории и агрессивные импульсы империи зла». 35 лет спустя на эти слова снова стоит обратить внимание», — пишет USA Today.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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USA TODAY США Северная Америка
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