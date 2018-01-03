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Newsweek: Россия напомнила США, что протесты в Иране — его внутреннее дело

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В Иране продолжаются протесты среди населения, на которые американский президент Дональд Трамп отреагировал: «Настало время для перемен!». Российский МИД, в свою очередь, поспешил напомнить, что внешнее вмешательство в эту ситуацию может привести к ещё большему хаосу и дестабилизации, сообщает Newsweek.
Newsweek: Россия напомнила США, что протесты в Иране — его внутреннее дело
Reuters

 В Иране продолжаются протесты, вызванные экономической и политической нестабильностью в стране, пишет Newsweek. В результате были убиты более 20 человек. При этом Дональд Трамп давно критикует соглашение по ядерной программе, подписанное с Ираном при Обаме, а потому, как отмечает автор статьи, он не заставил себя ждать и обвинил администрацию своего предшественника в том, что в Иране сложилась такая обстановка.

«Иран не справляется ни с одной задачей, несмотря на ужасное соглашение, которое заключила с ним администрация Обамы. Многие годы великий иранский народ страдает от репрессий. Они жаждут еды и свободы. Наряду с правами человека богатство Ирана было разграблено. Настало время для перемен!»  — написал Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
 
На это отреагировали российские власти, которые прежде хранили молчание на эту тему. Российское посольство в США также опубликовало твит с предупреждением, что иностранное вмешательство в ситуацию может посеять ещё больший хаос. «Мы выражаем надежду, что ситуация в Иране не станет развиваться по сценарию кровопролития и насилия. Это внутреннее дело Ирана. Недопустимо внешнее вмешательство, дестабилизирующее обстановку»,  — представители посольства привели точку зрения министерства иностранных дел России.
 
Как отмечает Newsweek, это крупнейшие протесты в Иране с 2009 года. При этом власти страны говорят о том, что намерены их подавить и не допустить продолжения нестабильности в Тегеране.
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Newsweek США Северная Америка
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