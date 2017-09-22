American Thinker: неверные решения в отношении России и RT

Американское Министерство юстиции потребовало от компании, которая занимается обслуживанием российского новостного канала RT в США, зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Как пишет American Thinker, данное решение властей неправильно, поскольку это может вызвать ответную реакцию по отношению к американским СМИ. Кроме того, отмечает издание, только благодаря таким СМИ, как RT, возможно узнать позицию России и понять точку зрения Москвы по ключевым проблемам.

На этой неделе компания, которая занимается обслуживанием российского новостного канала RT (Russia Today) в США, сообщила о получении от Министерства юстиции США письма с требованием зарегистрироваться в качестве иностранного агента согласно соответствующему закону (Foreign Agents Registration Act, сокращённо FARA). Российский новостной портал Sputnik International может быть следующим.

Закон о регистрации иностранных агентов был принят в 1938 году с целью обязать организации или частных лиц, которые представляют интересы иностранных властей, докладывать о своих связях, деятельности и финансировании. Регистрация в качестве иностранного агента не означает, что вещание RT на территории США будет прекращено или что его программы подвергнутся цензуре (это просто бюрократическая формальность), однако таким образом RT будет наконец официально признан инструментом российских властей, а не независимым СМИ. Фактически это послужит ясным сигналом для граждан США, что к транслируемым RT новостям нужно относиться с подозрением.

На самом деле все новости — особенно из спонсируемых властями источников — должны восприниматься с должной толикой скептицизма. Это применимо в том числе и к принадлежащей британскому правительству BBC и общественной организации PBS, которую финансируют США. Ранее в своей статье для Daily Beast Тревор Бурус написал о PBS следующее:

«В 1969 году администрации США было поручено создать новое «общественное» СМИ, которое смогло бы соперничать с более независимыми источниками, такими как NET. Эта новостная организация, согласно задумке, могла бы контролироваться властями, так как Белый дом мог бы «принимать участие в выборе главы этой новой серьёзной организации, при условии что её финансирование шло бы от Корпорации (Корпорации общественного вещания. — Прим. пер.)». Так и появилась PBS — мощная общественная организация».

Многие другие иностранные новостные СМИ также сильно зависят от своих властей, даже если правительство и не имеет доли в их капитале. Транслирует ли газета Le Monde мнение правительства Франции? Смотрит ли London Times на мир с позиций британских властей? В России и Китае есть немало СМИ, которые годами работали и продолжают работать под чутким руководством коммунистических партий, но никто не требовал от People's Daily, «Правды» или «Известий» зарегистрироваться в качестве иностранных агентов.

Но, скажете вы, в январе же был представлен доклад аппарата директора Национальной разведки, в котором RT удостоился отдельного внимания как «правительственная пропагандисткая машина» и часть российских усилий по вмешательству в президентские выборы в 2016 году.

Вот в чём суть проблемы — американские власти пытаются возложить на Россию вину за результаты наших выборов. Не было доказано, что русские взломали устройства для голосования, подбросили нужным им образом заполненные бюллетени или уничтожили законно отданные голоса, а потому директору Национальной разведки США не оставалось ничего больше, кроме как заявить, что американская общественность была обманута каналом RT. Весьма достойные результаты для канала, который почти никто не смотрит. RT даже не попал в список 94 самых популярных в Америке кабельных телеканалов, подготовленный в 2015 году на основании проведенного Nielsen опроса*. Согласно Economist , на данный момент в числе 15 самых просматриваемых видеоматериалов RT в YouTube — землетрясения, шокирующие происшествия и Владимир Путин, исполняющий песню Blueberry Hill.

Для американской аудитории, двусторонних отношений США и России и журналистики в целом в данной ситуации есть сразу несколько важных моментов.

1. За требованием о регистрации могут последовать зеркальные меры со стороны России. Весьма вероятно, что американские СМИ станут в России объектом травли, их деятельность будет ограничена, а может быть, и полностью запрещена. Учитывая, что российские власти меньше церемонятся с журналистами, нежели наше правительство, не в наших интересах позволить этому случиться.

2. Сегодня в мире есть страны, которые систематически уничтожают у себя свободную прессу. Взять, например, Турцию, члена НАТО. Если журналистам угрожают и пугают их тюрьмой в родной стране — как это и происходит в Турции, — то почему же в США их не должны классифицировать как зависимых от властей? Так у Министерства юстиции был бы убедительный аргумент в пользу того, чтобы предупредить американцев о том, что турецкие новости — это пропаганда запугиваемых своим собственным правительством журналистов.

3. Винить Россию за тот выбор, который в ноябре прошлого года сделали американцы, — просто оскорбительно. Американцы достаточно умны, чтобы объективно оценивать вещание иностранных СМИ. Например, телеканал Al Jazeera America, принадлежавший властям Катара, никогда не располагал единовременной аудиторией в размере более 60 тысяч зрителей (рекордом стала трансляция обращения президента США к нации в 2015 году). В любой отдельно взятый час канал в целом смотрели примерно десять тысяч человек — и это притом что в США кабельное телевидение есть в 100 миллионах домов. Так Al Jazeera America в конце концов и почил в бозе.

У RT есть определённое преимущество. Важно понимать точку зрения России по ключевым проблемам и смотреть весьма неприкрытую российскую пропаганду. Наибольшую ценность представляет наиподробнейшее освещение военной кампании России в Сирии, в том числе публикуемые каналом кадры некоторых воздушных и наземных спецопераций. Кроме того, RT детально рапортует о деятельности российского президента, публикуя весьма продолжительные записи конференций и встреч, на которых Владимир Путин обозначает свой политический курс. Подобную информацию редко можно найти в западных СМИ, более того, многие публичные выступления Путина на конференциях и встречи с его участием публикуются в полном формате (в том числе и его ежегодная «Прямая линия» с россиянами ), что позволяет американцам оценивать его работу во всей её полноте. В американских СМИ настолько полного освещения связанных с Россией событий не найти — сверх того, в американских СМИ сложно найти неотредактированные записи работы правительства даже самих США.

В сегодняшнем мире, где социальные сети идут на шаг впереди теперь уже старомодных новостных организаций, попытка наложить санкции или подвергнуть остракизму RT или любой другой информационный источник, который в первую очередь функционирует в социальных сетях и интернете, — занятие бесполезное, да ещё и неприятные последствия, скорее всего, не заставят себя ждать.

Ещё со времен СССР целью Москвы было посеять в американском обществе сомнение в нашем правительстве, наших законах и нашей избирательной системе. Решение Министерства юстиции, по сути, является признанием того, что российская пропаганда и правда на это способна. В результате мы кажемся не сильными и умными, а наоборот — пугливыми и недалёкими. Будь правительство США уверено в нашей государственной системе и гражданах, то оно не стало бы само отдавать им эту победу.

* Nielsen включает в рейтинг только те телеканалы, которые платят компании за возможность быть в нём представленными. RT не платит Nielsen, поэтому компания не замеряет аудиторию телеканала. В 2015 году международная исследовательская компания Ipsos установила: «70 миллионов человек смотрят RT каждую неделю, при этом половина из них — 35 миллионов — делают это ежедневно. RT — в пятёрке самых популярных международных новостных каналов в США, а его аудитория превышает восемь миллионов зрителей в неделю» (прим. ИноТВ).

Авторы статьи: Стивен Брайен и Шошана Брайен

Дата публикации 16 сентября 2017 года.