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ERR: молдавский контингент направился на учения НАТО вопреки запрету президента
Министерство обороны Молдавии вопреки запрету президента и главнокомандующего страны Игоря Додона направило молдавских военных для участия в учениях НАТО Rapid Trident, которые стартуют на Украине. В ответ Додон назвал действия правительства «узурпацией власти», сообщает ERR.
ERR: молдавский контингент направился на учения НАТО вопреки запрету президента
Reuters

Президент Молдавии Игорь Додон, который по Конституции страны является главнокомандующим вооружёнными силами, в среду приостановил решение правительства страны отправить молдавских военных на учения стран НАТО Rapid Trident на Украине. Но Министерство обороны проигнорировало запрет президента. Об этом 6 сентября сообщило агентство ТАСС.

«Контингент национальной армии Молдавии, сформированный из 57 военнослужащих, участвует в период 7-23 сентября в учениях Rapid Trident, которые пройдут в международном центре по поддержанию мира Яровир на Украине», — говорится в распространённом в среду сообщении Министерства обороны Молдавии.
 
Ранее Додон приостановил решение правительства страны отправить молдавских военных на эти учения, сославшись на свои конституционные полномочия и напомнив, что по законодательству участие молдавских военных в совместных военных учениях за пределами страны утверждается главнокомандующим вооружёнными силами.
 
Комментируя запрет президента, премьер-министр Павел Филип заявил в среду на заседании правительства, что не понимает, какие аргументы есть у президента для блокирования участия молдавских военнослужащих в учениях. «Нет логики в таких решениях. Молдавия является и остаётся нейтральной, но это не означает, что не нужно участвовать в миротворческих операциях, повышать квалификацию военнослужащих. Никто не хочет иметь неподготовленную и слабую армию», — подчеркнул Филип.
 
Додон назвал действия правительства «узурпацией власти». Военные учения Rapid Trident-2017 с участием представителей 14 стран НАТО пройдут с 8 по 23 сентября на полигоне во Львовской области Украины.
 
Дата публикации 06 сентября 2017 года.

 

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источник
ERR Эстония Европа
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