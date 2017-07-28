Сегодня: президент Молдавии поклялся отомстить пограничникам за российских артистов

Молдавский президент Игорь Додон пообещал наказать ответственных за недопуск российских артистов в страну. Как пишет «Сегодня», Додон назвал поведение молдавских пограничников абсолютно недопустимым, поскольку запрет на въезд подрывает двусторонние отношения Москвы и Кишинёва.

Президент Молдавии Игорь Додон пообещал послу России в Кишинёве наказать ответственных за недопуск российских артистов в страну. Как пишет «Сегодня», об этом он заявил у себя в Facebook.

«Встретились с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Молдова Фаритом Мухаметшиным. Ещё раз обсудили вчерашнюю провокацию молдавского правительства по недопущению российских артистов на территорию Молдовы. Будем разбираться с каждым отдельным случаем вчерашней провокации. Повторяю свою позицию: подобное отношение абсолютно недопустимо. Все, кто занимается провокациями и подрывом наших двусторонних стратегических отношений с Российской Федерацией, будут выявлены, и придёт время, когда будем призывать к ответу. Никто не забыт и ничто не забыто», — написал Додон.

Как напоминает издание, ранее депутату Государственной думы России Павлу Шперову, а также группе российских артистов, направлявшихся в Приднестровье, запретили въезд в Молдавию. Как проинформировали в пограничной полиции Молдавии, решение о запрете на въезд было принято в связи с тем, что граждане России не соответствовали требованиям для въезда в страну и не смогли аргументировать цель своего визита.