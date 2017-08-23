Euronews: по данным МЧС, крупнейший пожар в Ростове-на-Дону вспыхнул из-за мусора

Крупнейший пожар в исторической части Ростова-на-Дону, в результате которого один человек погиб и 120 зданий было уничтожено огнём, вспыхнул из-за необдуманного решения одного из местных жителей сжечь мусор. Такое заключение сделали эксперты МЧС после того, как силами сотен пожарных огонь наконец удалось потушить, сообщает Euronews. В то же время власти пообещали провести расследование после жалоб о том, что в адрес жителей неоднократно поступали угрозы со стороны «чёрных риелторов», пытавшихся за бесценок выкупить их дома в частном секторе.

В Ростове ликвидирован крупнейший пожар в исторической части города. Жертвой трагедии стал один человек, помощь врачей понадобилась 58 ростовчанам. Сгорело 120 зданий, включая многоквартирные дома.

Пожар начался около полудня в понедельник и из-за сильного ветра мгновенно распространился по району, занятому в основном частными домовладениями. В городе был объявлен режим ЧС, на борьбу с огнём были стянуты сотни пожарных и десятки машин.

В процессе тушения обнаружили миномётную мину времён войны. Однако тревога оказалась ложной: от мины остался один хвостовик, взрывчатки там не было.

В МЧС назвали причину пожара: один из домовладельцев решил сжечь на заднем дворе мусор, но не учёл, что ветер очень сильный.

Однако многие пострадавшие уверены, что это — поджог, за которым стоят так называемые «чёрные риелторы».

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Всё вокруг денег всегда крутится, так что однозначно это было специально спланировано.

Жители сгоревших домов утверждают, что им неоднократно предлагали выкупить дома и участки гораздо ниже рыночной цены. А после отказа домовладельцы получали угрозы. Рядом с пострадавшим кварталом ведётся многоэтажная застройка, а совсем неподалёку к футбольному чемпионату мира следующего года должна разместиться фан-зона.

Власти города обещали расследовать эти заявления.

Дата выхода в эфир 22 августа 2017 года.