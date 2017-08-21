Die Zeit: Меркель осудила Шрёдера за намерение работать в попавшей под санкции «Роснефти»

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала намерение Герхарда Шрёдера вступить в должность независимого директора «Роснефти» как «неправильное», так как речь идёт о «компании, внесённой в санкционный список», сообщает Die Zeit. По словам Меркель, сама она не планирует идти в бизнес после завершения срока своих полномочий и больше интересуется тем, чтобы «снова стать канцлером».
Ангела Меркель подвергла критике своего предшественника на посту канцлера Германии Герхарда Шрёдера в связи с его запланированным назначением на должность в наблюдательном совете российского нефтяного концерна «Роснефть», сообщает Die Zeit. «Я считаю то, что делает господин Шрёдер, неправильным», — заявила Меркель. Речь идёт о «компании, внесённой в санкционный список» ЕС, подчеркнула глава правительства Германии. Меркель добавила, что после своего канцлерства она не намерена идти в бизнес: «Я не планирую занимать какую-либо должность в бизнесе, когда я не буду канцлером». В данный момент её больше интересует «тот факт, что она хотела бы вновь стать канцлером», отметила немецкий политик.
Как напоминает Die Zeit, предполагается, что в качестве «независимого директора» Шрёдер займётся «интеграцией российского энергетического сектора в глобальную экономику». Кроме того, «Роснефть» крайне заинтересована в немецком рынке, особенно в восточной части страны. В мае глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что в следующие пять лет компания инвестирует в Германию €600 млн, в том числе в модернизацию нефтеперерабатывающих заводов.
Ожидается, что на своём посту Шрёдер будет получать «зарплату в размере 298 тысяч евро», утверждает Die Zeit. В связи со своим назначением немецкий политик неоднократно подвергался критике, в частности со стороны лидера Социал-демократической партии Германии и кандидата в канцлеры Мартина Шульца. В свою очередь, депутат фракции зелёных в Европарламенте Рейнхард Бютикофер назвал Шрёдера «проплаченным слугой политики Путина», резюмирует Die Zeit.
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