CNN: Москва намекнула, что Пентагон помогает ИГ в Ираке и Сирии

Министерство обороны России вновь выступило с критикой действий американских военных в Ираке и Сирии, передаёт CNN. Москва осталась недовольна объяснениями Вашингтона по поводу высоких потерь среди мирного населения. Более того, по словам корреспондента телеканала, российские власти фактически намекнули на то, что Пентагон является соучастником ИГ.

Материал представлен в переводе ИноТВ

Пола, как мы понимаем, Россия выступила с заявлением, критикующим США и осуждающим действия американских военных в иракском Мосуле, а также масштабы потерь среди мирного населения. Что именно они хотят донести?

ПОЛА НЬЮТОН, корреспондент CNN: Да, несомненно, риторика стала острее. И, Джордж, мы видим, что простор для какого-либо развития американо-российских отношений очень узок.

Это заявление было довольно жёстким. И они — речь идёт о Министерстве обороны России — таким образом ответили на объяснения США, почему так много гражданских, по всей видимости, погибает в результате американских авиаударов в основном в Ираке, но также и в Сирии.

Мне бы хотелось, чтобы вы услышали, что они говорят: «Какие мотивы движут американским командованием, скрывающим завесой секретности военные преступления террористов от международной общественности?»

И это не особо прикрытый намёк на то, что США каким-то образом потворствует ИГ* в том, что происходит в регионе. И фактически Министерство обороны бросает вызов Пентагону и заявляет: «Что всё это значит? Если у вас есть доказательства того, что ИГ использует мирное население в качестве живых щитов, покажите их нам». «Потому что потери среди мирного населения, — говорят они, — ваше объяснение этих потерь выглядят абсурдным».

Но, Джордж, очевидно, что это часть большой геополитической картины. На Капитолийском холме продолжаются два расследования, и ФБР также ведёт собственное расследование. И судя по сделанным на прошлой неделе заявлениям министра обороны Мэттиса и госсекретаря Тиллерсона, никакой оттепели в отношениях между администрацией Трампа и Кремлём не предвидится.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 02 апреля 2017 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России (прим. RT).

