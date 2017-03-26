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Эрдоган предложил обсудить вступление Турции в ЕС на референдуме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности проведения референдума о вступлении в ЕС, сообщает Deutsche Welle. По словам политика, референдум можно будет провести после плебисцита о переходе Турции к президентской форме правления.
Эрдоган предложил обсудить вступление Турции в ЕС на референдуме
Reuters
Материал представлен в пересказе ИноТВ
 
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался за проведение референдума на тему вступления Турции в Евросоюз, сообщает Deutsche Welle. Референдум может быть проведён после запланированного на 16 апреля референдума о конституционной реформе и переходе к президентской форме правления, заявил Эрдоган на конференции в Анталье.
 
«После этого мы можем решить, хотим ли мы провести референдум и о переговорах, и будем следовать тому, что решит народ, — заявил Эрдоган.
 
Ранее политик отмечал, что примет к сведению международную реакцию на возможную легализацию в Турции смертной казни. Если Брюссель объявит, что Турция со смертной казнью неприемлема в ЕС, то её не будут вводить, резюмировал Эрдоган.
 
Фото: Reuters
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