Эрдоган предложил обсудить вступление Турции в ЕС на референдуме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности проведения референдума о вступлении в ЕС, сообщает Deutsche Welle. По словам политика, референдум можно будет провести после плебисцита о переходе Турции к президентской форме правления.

Материал представлен в пересказе ИноТВ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался за проведение референдума на тему вступления Турции в Евросоюз, сообщает Deutsche Welle. Референдум может быть проведён после запланированного на 16 апреля референдума о конституционной реформе и переходе к президентской форме правления, заявил Эрдоган на конференции в Анталье.

«После этого мы можем решить, хотим ли мы провести референдум и о переговорах, и будем следовать тому, что решит народ, — заявил Эрдоган.

Ранее политик отмечал, что примет к сведению международную реакцию на возможную легализацию в Турции смертной казни. Если Брюссель объявит, что Турция со смертной казнью неприемлема в ЕС, то её не будут вводить, резюмировал Эрдоган.

Фото: Reuters