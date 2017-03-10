Корреспондент: Порошенко задумал встретиться с Трампом раньше Путина

Украинские дипломаты планируют опередить своих российских коллег и устроить встречу президентов Порошенко и Трампа раньше запланированной на июль встречи Владимира Путина с президентом США. По мнению замглавы администрации президента Украины Константина Елисеева, это «принципиально важно», передаёт «Корреспондент».

Материал представлен в пересказе ИноТВ

Встреча Трампа и Порошенко должна состояться раньше запланированной на июль встречи Владимира Путина с президентом США. Над этим активно работают украинские дипломаты, сообщает «Корреспондент».

«Сейчас наша дипломатия активно работает над тем, чтобы встреча Порошенко и Трампа состоялась как можно быстрее. Но принципиально важно, чтобы она действительно состоялась до будущей встречи президента Трампа с президентом России», — цитирует издание слова замглавы администрации президента Украины Константина Елисеева.

Чиновник также отметил, что подготовка встречи Порошенко и Трампа была одной из целей недавнего визита главы МИД Украины Павла Климкина в Вашингтон, где он встретился, в частности, с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном и новоназначенным советником Трампа по вопросам национальной безопасности Раймондом Макмастером.

«Этот визит мы рассматриваем в контексте будущего визита президента Украины в Вашингтон, и сейчас после визита Климкина происходит анализ того, что можно заложить как основу для будущей встречи президентов, и, конечно, в зависимости от наполнения встреч будут определяться конкретные даты», — заявил Елисеев.

Фото: Reuters