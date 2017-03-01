Daily Sabah: Турция и Россия могут изменить судьбу Евразии

Турция и Россия продолжат налаживать связи и улучшать отношения, несмотря на ряд инцидентов. Издание Daily Sabah организовало в Москве мероприятие, на котором его авторы и журналисты говорили о важности российско-турецких отношений для Ближнего Востока и всего континента в целом.

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В Москве прошло мероприятие, организованное турецким изданием Daily Sabah. На нём присутствовали турецкие и российские журналисты, а также российские политики, которые отмечали важность отношений между Россией и Турцией. Супердержава и региональная держава сейчас переживают, возможно, самый лучший этап в своих отношениях со времён холодной войны, отмечает Daily Sabah.

Открыл мероприятие главный редактор Daily Sabah Сердар Карагёз, отдав дань памяти бывшему послу России в Турции Андрею Карлову, убитому в Анкаре. Карагёз также отметил, что отношения между двумя странами, которым был нанесён немалый ущерб, начали восстанавливаться благодаря «доброй воле и решимости» президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

Один из авторов колонок в издании отметил, что поворотным моментом в отношениях двух государств стала попытка государственного переворота. Тогда Путин поддержал турецкого лидера, в то время как Запад «отвернулся от Турции». И теперь правительства Турции и России намерены продолжать восстанавливать связи.

Другой автор отметил, что Ближнему Востоку угрожает «раскол», поскольку иностранные державы пытаются разделить этот регион, для того чтобы было проще контролировать ближневосточные страны. Он также отметил, что у Москвы и Анкары могут быть разногласия по ряду вопросов, но Россия знает, как сильно Турция страдает от терроризма, и она может отличить политические группы в Сирии от «тех, кто берёт в руки оружие с целью террора».

Экономический обозреватель издания Керем Алкин выразил мнение, что Россия и Турция могут «изменить судьбу Евразийского региона», а также подчеркнул, что две страны должны развивать сотрудничество в сфере энергетики. Он также отметил, что инциденты, которые поставили под удар отношения между двумя государствами, были «неслучайны», и страны это знают.

Фото: Reuters