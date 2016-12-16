Gazeta Wyborcza: Россия «зачистила» Алеппо, чтобы поквитаться с США и заработать

Россия относится к Сирии как к полигону. В Алеппо она самым жестоким образом применяла свое новейшее вооружение, уничтожая мирные бункеры и госпитали, утверждает Gazeta Wyborcza. По мнению польского автора, своим вмешательством в Сирию она сделала рекламу российскому оружию и подтвердила заявку на роль мирового игрока.

«Это российские бомбы, которые превратили целые районы Алеппо в руины и проложили сирийским правительственным силам дорогу в город», – пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Бартош Велиньский.

В окрестностях Алеппо, символа сирийской гражданской войны, российские самолеты сбрасывали парашютные бомбы весом полтонны, чтобы с малой высоты уничтожать подземные туннели повстанцев. На густо застроенные районы падали кассетные бомбы и на большое расстояние рассеивали сотни маленьких снарядов, калеча осколками людей. «Применение этого оружия восемь лет тому назад запретили более 100 стран. Россия эту конвенцию не подписала, впрочем, как и США», – подчеркивает автор.

В конце сентября российские кассетные бомбы ударили по двум больницам в Алеппо. Погибло около ста детей. С лета на больницы в окруженном Алеппо было 30 налетов. На последнюю больницу бомбы упали 18 ноября. Жители оказались лишены медицинской помощи, подчеркивает Велиньский.

Сражения за Алеппо – самую большую метрополию Сирии – продолжались пять лет до начала войны. Силы режима Асада, несмотря на большую поддержку Ирана, были не в состоянии вернуть контроль над городом. Только прибывший в сентябре 2015 года российский контингент и около 50 боевых самолетов изменили ситуацию, напоминает журналист.

Бомбы, сбрасываемые российскими и сирийскими самолетами, падали главным образом на гражданское население. Часто после первого налета бомбардировщики возвращались, чтобы проводить атаку на спасателей, которые искали жертв под развалинами. Россияне также использовали направляемые лазером бомбы для уничтожения бункеров. Их целью были подземные убежища, в которых скрывалось гражданское население. Проведение налетов говорило о том, что у людей не было места, где они могли бы находиться в безопасности. Повстанцы не располагали противовоздушной обороной.

«Россияне не предоставляют подробных данных об операциях в небе над Сирией. Но эксперты утверждают, что они эксплуатируют машины на грани их возможностей, пилоты производят по несколько миссий в день. Для нужд интервенции в Сирию российские заводы по производству бомб работают на полных оборотах», – отмечает Велиньский.

Российские налеты на Алеппо напоминали тактику, которая была применена 16 лет тому назад во время сражений за Грозный. Столица взбунтовавшейся Чечни беспрестанно подвергалась бомбардировкам с земли и воздуха, а затем дом за домом зачищался пехотой. «В Алеппо, согласно некоторым сообщениям, в сражениях на земле принимают участие также российские силы специального назначения», – подчеркивает он.

В среду повстанцы контролировали уже только небольшую часть города. На основании выработанного под эгидой России перемирия они должны были покинуть город на автобусах. «Но обстрел их позиции начался заново. Разговоры о перемирии приостановились», – рассказывает Велиньский.

«Россия вошла в Сирию, чтобы показать кулак Америке, которая вместе с Европейским союзом ввела санкции за нападение на Украину и аннексию Крыма. После хаоса, который возник из-за интервенции Запада в Ливию, США не рвались к проведению военной операции в Сирии. Вмешиваясь в этот конфликт, Россия доказала, что является мировой силой», – подчеркивает польский журналист.

Целенаправленные атаки на Алеппо Россия начала после победы Дональда Трампа на выборах. Перед принятием присяги на пост президента она поставила его перед свершившимся фактом. Трагедией Алеппо он не потрясен. А на пост госсекретаря Трамп назначил Рекса Тиллерсона, находящегося в дружеских отношениях с президентом Путиным.

«Россия относится к Сирии как к полигону. Она тестирует здесь новейшее снаряжение и тактику сражений. Налеты производят не только истребители, но также стратегические бомбардировщики, которые даже недолго использовали базу в Иране», – подчеркивает Велиньский.

Мир вздрогнул, когда год тому назад российские корветы в Каспийском море на расстоянии 1,5 тысячи километров от Сирии дали залп крылатыми ракетами типа «Калибр». Не все достигли цели, но Россия доказала, что в плане техники она не отстает от Америки, отметил автор.

В сирийской войне она тестирует также штурмовые вертолеты и подвешенные к ним противотанковые снаряды, противовоздушные системы, танки. «Рассчитывают, что благодаря этой демонстрации силы оборонная промышленность России заработает на 7 миллиардов долларов больше», – резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Бартош Велиньский.

Фото: Reuters