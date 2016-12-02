Саакашвили объявил о начале превращения Украины в сверхдержаву и попросил денег

Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили планирует сделать из Украины сверхдержаву и «выгнать из власти барыг». Как пишет «Страна.ua», с этой целью политик объявил в Facebook сбор средств для финансирования своей партии «Движение новых сил».
Бывший глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили просит всех желающих поддержать его новосозданную партию «Движение новых сил». Как пишет «Страна.ua», об этом политик написал на своей странице в Facebook.
«Движение новых сил поставило перед собой амбициозную цель – создать на Украине новый политический класс. Мы хотим выгнать из власти барыг. Мы верим, что это возможно. Мы начинаем с себя. Мы хотим с самого начала строить честные взаимоотношения с государством и объявляем о начале сбора средств на развитие Движения новых сил и реализацию наших амбициозных планов по превращению Украины в сверхдержаву», – говорится в сообщении.
Экс-губернатор также указывает банковские реквизиты, куда можно перечислять деньги.
Как сообщает «Страна.ua», после отставки с должности губернатора Одесской области Михаил Саакашвили начал на Украине политическую карьеру.
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