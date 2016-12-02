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Саакашвили объявил о начале превращения Украины в сверхдержаву и попросил денег
Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили планирует сделать из Украины сверхдержаву и «выгнать из власти барыг». Как пишет «Страна.ua», с этой целью политик объявил в Facebook сбор средств для финансирования своей партии «Движение новых сил».
Саакашвили объявил о начале превращения Украины в сверхдержаву и попросил денег
Reuters

Бывший глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили просит всех желающих поддержать его новосозданную партию «Движение новых сил». Как пишет «Страна.ua», об этом политик написал на своей странице в Facebook.

«Движение новых сил поставило перед собой амбициозную цель – создать на Украине новый политический класс. Мы хотим выгнать из власти барыг. Мы верим, что это возможно. Мы начинаем с себя. Мы хотим с самого начала строить честные взаимоотношения с государством и объявляем о начале сбора средств на развитие Движения новых сил и реализацию наших амбициозных планов по превращению Украины в сверхдержаву», – говорится в сообщении.
 
Экс-губернатор также указывает банковские реквизиты, куда можно перечислять деньги.
 
Как сообщает «Страна.ua», после отставки с должности губернатора Одесской области Михаил Саакашвили начал на Украине политическую карьеру. 
 
Фото: Reuters
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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