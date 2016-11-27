Times: Лондон избавляется от танков, а Москва хвастается «Арматой»

Командование британской армии в ближайшие месяцы планирует сократить количество танков примерно на треть. Как сообщает The Times, это решение очень обеспокоило военных. Они полагают, что потенциальные противники могут принять этот шаг за проявление слабости, особенно на фоне появления танков нового поколения у России.
Британские военачальники планируют сократить на треть количество танков. Таким образом, на вооружении британской армии будет меньше танков, чем у сербской, утверждает газета The Times. После сокращения у Великобритании останется в распоряжении всего лишь на 40 танков больше, чем у нейтральной Швейцарии. В то же время российский арсенал насчитывает 2700 танков, напоминает британская газета.
Этот план, по сведениям The Times, будет объявлен в ближайшие месяцы. Он уже успел вызвать беспокойство как у служащих, так и у отставных военных. Кроме того, пишет газета, Россия представила Т-14 «Армата» – танк нового поколения, который, по словам экспертов, превосходит по своей огневой мощи любой британский или американский танк. Один из сотрудников британской разведки охарактеризовал «Армату» как «самый революционный шаг в танкостроении за последние полвека», сообщает The Times.
По мнению полковника Боба Стюарта, сокращать количество боевых танков нужно с большой осторожностью. «Наши потенциальные противники могут принять это за слабость, нежелание должным образом защищать свою страну», – приводит газета мнение военного.
Британское Минобороны подписало контракт стоимостью 3,5 миллиарда фунтов стерлингов с американской компанией General Dynamics на поставки почти 600 боевых машин Ajax, однако источники рассказали The Times об их уязвимости перед тяжелой артиллерией.
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