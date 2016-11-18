Die Zeit: Дружба с Путиным помешает Трампу «вернуть Америке величие»

Дональд Трамп хорошо отзывался о России и Владимире Путине, но не стоит ожидать, что отношения Москвы и Вашингтона наладятся. Как пишет Die Zeit, желание российского президента восстановить статус мировой державы вряд ли будет совместимо с лозунгом Трампа «Вернем Америке былое величие».
Многие в Москве считают, что Трамп будет хорошо относиться к России. Однако в Die Zeit полагают, что это лишь иллюзия, поскольку будущего президента будут окружать жесткие неоконсерваторы эпохи Буша.
Как пишет немецкое издание, против того, что Путин и Трамп поладят, есть весомые аргументы, однако они почти не приводятся в дебатах.
Трамп – изоляционист и хочет резко сократить глобальные обязательства Америки. Но политика, которую, возможно, будет проводить Трамп, не означает автоматического признания российских амбиций на Ближнем и Среднем Востоке и в Восточной Европе.
«Ни один американский президент не осуществлял до сих пор более последовательного отступления на Среднем Востоке, чем Барак Обама. Это не привело к улучшению отношений с Россией, а наоборот», – пишет Die Zeit.
Попытка Владимира Путина восстановить статус мировой державы вряд ли будет совместима с лозунгом Трампа «Вернем Америке былое величие». Новоизбранный президент США заявил, что потратит миллиард долларов на модернизацию ядерного оружия, а это побудит Путина к дальнейшему вооружению.
Die Zeit также отмечает, что не стоит забывать и о команде нового американского президента. Ньют Джингрич, который агитировал за Трампа, в 2016 году положительно отзывался о России, однако до предвыборной борьбы он был настроен к Москве крайне негативно. Соратник Трампа Рудольф Джулиани также выразил свое отношение России: «Наше нежелание по меньшей мере пригрозить использованием наших войск делает Россию столь могущественной». А Джон Болтон – радикальный неоконсерватор эпохи Буша – рекомендует использовать «защитные структуры устрашения» против России в Европе.
Между Россией и США достаточно конфликтного потенциала независимо от того, кто находится у власти, заключает Die Zeit. Однако немецкое издание не исключает, что Трамп в начале своего срока договорится с Путиным в отношении некоторых стран, которые не столь важны для него. Возможно, он мог бы отказаться от Сирии или отменить некоторые санкции, наложенные на Россию из-за Украины. Но политика разрядки отношений не нова: все президенты США со времен Билла Клинтона намеревались установить хорошие отношения с Москвой, однако результат этих начинаний всем прекрасно известен.
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