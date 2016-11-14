Хрущева: В отношениях с Трампом Путин главный – но это ненадолго

НИНА ХРУЩЕВА, профессор Новой школы: Меня довольно серьезно тревожит Россия. Что касается отношений с ней, мы ничего не знаем. Если они будут хорошими, то это опасно, поскольку тогда Владимир Путин и Дональд Трамп могут состряпать для мира план, который этому самому миру будет невыгоден. А если они будут плохими, тогда может воплотиться в жизнь новая ядерная угроза, которую планируют обе стороны. И это еще одна опасность для мира. Да?

Кто главный в дружеских отношениях между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом?

НИНА ХРУЩЕВА: По-моему, пока создается ощущение, что, возможно, главный – Путин. Но, зная Дональда Трампа, я думаю, что так будет не долго и что это может на деле привести к наступлению в их отношениях недружественной эпохи, так как каждый из них попытается показать, что именно он правит миром, именно он контролирует мир. Все это, как я уже сказала, является очень опасным раскладом. Причем ситуация, скорее всего, будет развиваться следующим образом: «медовый месяц» – если таковой вообще имеется – не будет длиться долго.

Дата выхода в эфир 13 ноября 2016 года.

Начну опрос участников нашей дискуссии с Нины. Вопрос к вам следующий: что больше всего беспокоит вас в президентском правлении Трампа? Нина.