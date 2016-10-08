N-TV: Россия собирается восстановить базы на Кубе и во Вьетнаме

Министерство обороны России рассматривает возможность возобновить действие бывших советских военных баз на Кубе и во Вьетнаме, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. В Госдуме считают, что восстановление ранее закрытых баз в других регионах мира также соответствует российским интересам.
В 1962 году мир стоял на пороге ядерной войны, а из-за размещения советских ракет на Кубе холодная война грозила перерасти в горячий конфликт, напоминает немецкий телеканал N-TV. Сегодня Москва раздумывает о том, чтобы возобновить действие военных баз в регионе.
Как сообщается на сайте телеканала, российское Министерство обороны рассматривает возможность снова ввести в эксплуатацию военную базу на Кубе. Заместитель министра обороны России Николай Панков заявил в Госдуме о намерении возобновить действие прежних советских военных баз, пишет N-TV. «Мы занимаемся этой работой», – сообщил Панков.
Как подчеркивает N-TV, речь при этом идет не только о базе в Лурдесе на Кубе, которая находится всего в 150 километрах от территории США, но также об одной или нескольких военных базах во Вьетнаме.
До этого российское Министерство обороны уже призывало создать военные базы в Киргизии, Таджикистане и Армении. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выступил также за приведение в активное состояние бывших советских баз на разных континентах, отмечается в статье.
«Необходимо рассмотреть вопрос о нашем присутствии в других регионах мира, – подчеркнул Чепа. – Считаю, что национальным интересам России отвечало бы восстановление ранее закрытых наших военных баз в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Африке».
База в Лурдесе на Кубе была построена Советским Союзом в 1962 году и выполняла функцию разведывательного центра, поясняет N-TV. В разгар холодной войны в Лурдесе работали свыше 1500 агентов и техников. После распада Советского Союза эта крупная военная база с территорией в 73 квадратных километра просуществовала лишь до 2001 года, сообщается в статье.
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