BBC: Эрдоган едет в Петербург – радуя Путина и озадачив Запад

Визит Эрдогана в Петербург станет первой поездкой турецкого лидера за рубеж после попытки военного переворота в стране. По мнению автора BBC Микаэля Салина, визит глубоко символичен. Турция старается восстановить отношения с соседями и возобновить экономическое партнерство с Россией. Запад озадачен этим жестом, и, как пишет Салин, «к радости Путина», Эрдогану нравится, что США и ЕС строят догадки по поводу его визита в Россию.

В связи с охлаждением отношений турецкого правительства с США и ЕС решение президента Реджепа Тайипа Эрдогана поехать в Россию с первым визитом за границу после попытки государственного переворота «символично», считает автор BBC Микаэль Салин, шведский посол в отставке и специалист по Турции в Стокгольмском университете.

Но этот визит, пишет Салин, не внезапная реакция турецкого государства на недостаток заметной и надежной поддержки Запада во время кризиса. Он также вызван не тем, что Владимир Путин быстро поддержал Турцию.

Несколько лет назад бывший министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу выбрал внешнеполитическую линию с девизом «Ноль проблем со всеми соседями», напоминает автор статьи. Но к концу прошлого года турецкие власти конфликтовали со всеми своими партнерами, а количество их друзей значительно уменьшилось.

Это касается и отношений с Россией, которые ранее основывались на «экономической взаимозависимости». Турция нуждалась в российских поставках нефти и технологических элементов, а также в потоке туристов. России, в свою очередь, требовался турецкий энергетический рынок. Кроме того, обе страны были заинтересованы в стабильности в Черноморском регионе.

Но события 24 ноября 2015 года, когда был сбит российский Су-24, привели к тому, что президент Владимир Путин применил в отношении Турции экономические и политические санкции.

Пост министра иностранных дел занял Бинали Йылдырым и объявил, что пришло время «уменьшить количество врагов и увеличить количество друзей», очевидно, как считает Салин, имея в виду Россию и Израиль.

На время визита Эрдогана в Санкт-Петербург запланирована очень широкая повестка. Турецкий президент едет в Россию с огромной делегацией. Ожидается, что Москва и Анкара возобновят проект газопровода «Турецкий поток». Также речь пойдет о строительстве атомной электростанции.

Кроме того, лидеры обсудят возобновление туризма, экспорта продовольствия и строительных проектов.

Возможно, стороны попытаются достичь некоторого взаимопонимания по ситуации в Сирии.

Но символический характер этого визита не остался незамеченным в ЕС и США, которые ищут знаки возможной смены политической линии. Ведь Турция – ключевой союзник НАТО, а Запад взволнован тем, как жестко ведет себя Эрдоган после попытки государственного переворота.

К радости президента Путина, Эрдоган, похоже, пока оставит Запад теряться в догадках о смысле своего визита в Москву, заключает автор BBC Микаэль Салин.

Фото: Reuters