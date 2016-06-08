nrg Maariv: Путин поработал экскурсоводом для Нетаньяху

Во время визита в Россию Биньямина Нетаньяху Владимир Путин успел поработать для него экскурсоводом по Кремлю. Как пишет издание nrg Maariv, кроме того, израильский премьер помимо официальных встреч посетил концерт, посвященный 25-летию возобновления дипломатических отношений между Россией и Израилем.

После встречи на официальном уровне Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху посетили концерт, посвященный 25-летию возобновления дипломатических отношений между Россией и Израилем. Как пишет nrg Maariv, на мероприятии в Большом театре общение проходило в более легкой и даже шутливой форме.

Нетаньяху поблагодарил российского президента за то, что в Москве работают курсы изучения иврита при поддержке российского правительства. Израильский премьер сказал, что в его стране проживают полтора миллиона русскоязычных граждан и он был бы рад, если бы в России столько же людей говорили на иврите.

В конце речи Нетаньяху Владимир Путин пошутил, что премьер-министр знает, что нужно делать, чтобы уравнять количество говорящих на иврите в России с количеством русскоязычных в Израиле: вернуть половину из тех, кто уехал. Нетаньяху ответил, что для этого должна победить сильнейшая экономика.

Чуть ранее Владимир Путин преподнес Нетаньяху сюрприз и провел для него экскурсию по залам Кремля. Президент России рассказал израильскому премьеру о разных залах, в некоторых из которых можно увидеть изображения на библейские темы, о истории дворца и о значении различных символов.

Фото: Reuters