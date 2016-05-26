Вице-канцлер ФРГ: Изоляция России затягивает противостояние с Москвой

На Дне предпринимателей России в немецком Ростоке вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль раскритиковал намерение ЕС отменить антироссийские санкции лишь в том случае, если Москва выполнит Минские соглашения на все сто процентов, сообщает ZDF. По мнению политика, изоляция Российской Федерации в конечном счете только затянет противостояние.
На Дне России в Ростоке премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Эрвин Зелеринг потребовал положить конец экономическому эмбарго. Шестьсот немецких и российских предпринимателей – количество участников в этот раз гораздо больше, чем на первом Дне России два года назад, – выразили ему свою поддержку.
В этом году также присутствовали министр промышленности России и вице-канцлер Германии. Зигмар Габриэль раскритиковал позицию ЕС отменить санкции лишь в том случае, если Москва выполнит Минские соглашения на все сто процентов.
ЗИГМАР ГАБРИЭЛЬ, вице-канцлер, министр экономики и энергетики ФРГ: Все в мире знают, что изоляции не место в политике и что в конечном счете она не принесет людям в нашей стране, на Украине и в России ничего, кроме затяжного противостояния.
Речь, однако, шла не только об украинском конфликте и торговом эмбарго. Здесь, в Ростоке, во второй половине дня абсолютно не случайно ввели в эксплуатацию новый машиностроительный завод. В проекте приняли участие и российские инвесторы. На нем планируют выпускать крупные детали для ветроэлектростанций и кранов. В сам завод инвестировали пятнадцать миллионов евро.
Министр промышленности и торговли России заверил, что Германия продолжает оставаться важнейшим партнером Российской Федерации в Европе.
ДЕНИС МАНТУРОВ, министр промышленности и торговли России: Когда санкции отменят, в Россию и Германию пойдут дополнительные инвестиции. Торговый оборот между странами вырастет. Многое, конечно же, зависит от других факторов – таких как цены на нефть и газ. Но в общем и целом мы все же ощутим положительный эффект.
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