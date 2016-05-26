В ближайшие 5 лет Горбачева на Украину не пустят

Михаилу Горбачеву запрещен въезд на Украину сроком на 5 лет. Как сообщили в Службе безопасности Украины, данное решение было принято из-за высказывания экс-президента СССР о том, что он одобряет присоединение Крыма.
Служба безопасности Украины запретила экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву въезд на Украину сроком на 5 лет. Как пишет «Левый берег», об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
«Действительно, закрыли на пять лет в интересах обеспечения государственной безопасности, в частности за публичную поддержку военной аннексии Крыма», – заявила Гитлянская.
Как напоминает украинское издание, первый и последний президент СССР Горбачев в интервью газете Sunday Times заявил, что считает правильным решение президента России Владимира Путина присоединить Крым, и он поступил бы так же, если бы оказался в аналогичной ситуации.
«Единственная настоящая причина, по которой я не стал бы этого делать, это если бы я все еще был у власти, Советский Союз существовал и Крым был бы его частью», – заявил в интервью Горбачев.
После этого украинский депутат, советник министра внутренних дел Антон Геращенко обратился с заявлением в СБУ и МИД с предложением запретить Горбачеву въезд на территорию Украины.
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