Gazeta Wyborcza: Польша пожалуется в ВТО на Россию и «Платон»

Правительство России резко увеличило для иностранных перевозчиков размер платы за проезд по территории страны. При этом российские транспортные компании, напротив, могут получить льготы в рамках системы «Платон». В Польше в этом увидели попытку Москвы защитить свой рынок от иностранцев и намерены добиваться справедливости во Всемирной торговой организации, пишет Gazeta Wyborcza.

«Российский дорожный протекционизм, то есть удар сборами по польским грузовикам. Правительство России вдруг увеличило в два раза дорожные сборы для иностранных грузовых автомобилей. В то же время она готовит … льготы для своих перевозчиков», - пишет Gazeta Wyborcza.

Вышеупомянутые расходы ожидают польские компании, которые поставляют товары в Калининград и другие регионы России. В пятницу без предварительных уведомлений правительство России представило информацию об увеличении в два раза выплат за пользование российскими дорогами для иностранных перевозчиков. Это касается пользователей с допустимым общим весом от 3,5 до 12 тонн, то есть для грузового транспорта, а также малых и средних грузовиков, поясняет польские издание.

Для этих заграничных машин дневная ставка оплаты за пользование российскими дорогами возрастает с 385 до 850 рублей. А размер оплаты за целый год удвоится с 60 тысяч до 120 тысяч рублей.

Такие сборы должны оплачивать перевозчики из Польши, а также других стран Европейского союза. Изменение тарифов правительство России обосновало ослаблением курса рубля по отношению к евро. Но у столь серьезного повышения тарифов могут быть и другие причины. «Это решение увеличит конкурентоспособность российских перевозчиков», - заявил Алексей Назаров, партнер российского представительства консалтинговой компании KPMG.

К такому эффекту это резкое повышение может привести ввиду торговли между Польшей и Россией. Польские перевозчики совершают оплаты этого типа за пользование федеральными дорогами, которые приблизительно можно сравнить с польскими магистралями. В то время как в Польше российские перевозчики платят лишь за пользование 3 тысячами километров скоростных трасс, то есть около одной шестой от всей дорожной сети страны, отмечает Gazeta Wyborcza.

Правительство России решило облегчить ситуацию также отечественным автоперевозчикам, которые эксплуатируют самые большие грузовики допустимой общей массой свыше 12 тонн. С октября прошлого года такие перевозчики, российские и заграничные, за пользование федеральными дорогами должны платить в рамках спутниковой системы «Платон». В прошедшую пятницу правительство России направило в Думу законопроект, который до начала 2019 года дает российским перевозчикам право вычитания из транспортного налога сумм за пользование системой «Платон».

Эти налоговые льготы имеют обратную силу: для индивидуальных перевозчиков с начала 2015 года, а для транспортных компаний - с начала этого года.

По мнению Польского министерства инфраструктуры и строительства, каждое действие, ведущее к повышению тарифов, ведет к увеличению стоимости доставки. «Это усугубляет также конкурентный дисбаланс иностранных дорожных перевозчиков, включая польских, по отношению к перевозчикам российским», - заявило ведомство, возглавляемое министром Анджеем Адамчиком. Министерство также будет стремиться выяснить, несут ли действия российской стороны дискриминационный характер в отношении иностранных перевозчиков, включая польских, и если да - в какой степени, отмечает Gazeta Wyborcza.

Польское министерство инфраструктуры и строительства также рассказало изданию, что оно присмотрится к готовящимся льготам для компаний, использующих систему оплаты «Платон», чтобы установить, не являются ли планируемые льготы признаком протекционистских действий со стороны России для защиты собственного транспортного рынка. По этому вопросу польское министерство обратится в ВТО, сообщает автор статьи.

В середине апреля Россия ужесточила требования для польских перевозчиков, требуя от них при регистрации в системе «Платон» представления различных документов, включая техпаспорт транспортного средства и договор лизинга. Также два года тому назад Россия начала требовать от перевозчиков, пользующихся системой ТIR, приобретения дополнительных страховок. Европейская экономическая комиссия ООН предупреждала, что это нарушает международную конвенцию, напоминает Gazeta Wyborcza.



Фото: Reuters