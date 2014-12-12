Польский министр: Россия испытывает НАТО «беспрецедентной» активностью

По словам министра обороны Польши Томаша Семоняка, российские вооруженные силы в последние дни проявляли «беспрецедентную» активность в Балтийском море. С помощью такой «демонстрации силы», считает политик, Москва пытается «испытать» НАТО.

Польский министр обороны Томаш Семоняк «пожаловался» на «беспрецедентную» в последние дни активность российских ВВС и ВМФ в регионе Балтийского моря, сообщает Daily Telegraph. Более всего, по его мнению, эта активность затронула Швецию.

Семоняк заявил, что демонстрация силы со стороны России – это, прежде всего, попытка Москвы «испытать» НАТО. При этом он добавил, что все это «не помогает выстроить хорошие отношения и доверие».

Издание также отмечает, что из-за России Швеция сейчас рассматривает вариант с использованием резервистов для усиления своей военной мощи. По словам шведского министра обороны Петера Хультквиста, такой шаг позволил бы вооруженным силам страны проводить учения, имея полностью укомплектованные военные подразделения.

«Мы наблюдаем, как в негативную сторону изменился мир вокруг нас: отчасти из-за российского перевооружения, отчасти из-за аннексии Россией Крыма и вооруженного конфликта на Украине», - заявил шведский министр.

Daily Telegraph в завершение напоминает, что, согласно решению парламента Швеции, в 2010 году в стране была отменена обязательная служба в армии, а также приостановлена практика мобилизации бывших призывников для обязательной переподготовки.

Фото: NORWEGIAN AIR FORCE / SCANPIX NORWAY / AFP