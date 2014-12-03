WP: Цены на нефть бьют по России сильнее санкций

По мнению Washington Post, падение цен на нефть повлияло на Россию значительнее, чем санкции. Москва уже признала, что экономика уходит в рецессию, и пересматривает государственный бюджет. А простые россияне ждут ухудшения уровня жизни и экономического кризиса, хотя рейтинги Владимира Путина все так же высоки.

Падение цен на нефть ударило по России куда сильнее, чем западные санкции, нацеленные на ключевые секторы российской экономики, пишет Washington Post. И прогнозы на будущее для россиян не самые радужные, отмечает издание.

Автор статьи Майкл Бирнбаум уверяет, что санкции, которые Запад ввел в отношении России, не слишком повлияли на политику Кремля на Украине, который не намерен ни возвращать «аннексированный» Крым, ни отказываться от поддержки «сепаратистов». А вот падающие цены на нефть действуют на Россию куда сильнее, потому что «власти считают их куда большей и очевидной угрозой», оценивая ущерб от дешевой нефти в 90-100 миллиардов долларов, а от санкций – всего в 40.

Бирнбаум подчеркивает, что вслед за стремительным снижением цен на нефть и падением курса рубля во вторник власти России впервые признали, что в следующем году экономика уйдет в рецессию. В стране, где экспорт нефти и газа играет определяющую роль, правительство вынуждено активно урезать свои расходы и пересматривать бюджет на 2015 год.

Президент Путин в четверг намерен обратиться к Совету Федерации с речью, в которой он, как ожидается, раскроет свои планы в отношении российской экономики, сообщает издание. Причем в понедельник российский лидер заявил о закрытии «амбициозного» и дорогостоящего проекта «Южный поток». Среди причин многие называют именно «ценник» газопровода.

Издание напоминает, что когда Владимир Путин пришел к власти после финансового кризиса 1998 года, «он сделал экономическую стабильность краеугольным камнем своего почти 15-летнего правления» и еще недавно «торжественно обещал, что Россия переживет текущее падение цен на нефть».

И пока рейтинги российского президента еще высоки, опрос общественного мнения свидетельствует о растущих опасениях по поводу экономики – «тревожный знак», комментирует Бирнбаум. Так, по данным независимой организации «Левада-Центр», 61% россиян ожидает снижения уровня жизни и экономического кризиса «в ближайшем будущем».

Вести о неминуемой рецессии рубль встретил падением, что сулит стране повышение цен на импортные товары и усиливающуюся инфляцию. Иностранные компании – такие как Apple -- уже централизовано поднимают цены на свою продукцию в России, их примеру в скором времени последует и Ikea, добавляет Washington Post.

Однако, как отмечает журналист, некоторые аспекты российских финансов все еще удерживают свои позиции. Пока нефть продавали задорого, Россия скопила «целый фонтан денег», который может помочь предотвратить катастрофу хотя бы в ближайшие два года, плюс государственный долг довольно мал. Да и само падение рубля помогло смягчить удар, потому что торговля энергоресурсами ведется в долларах и «один баррель нефти за 71 доллар сегодня на самом деле приносит больше рублей, чем один баррель нефти за 110 долларов в июле».

Тем не менее Россия слишком полагалась на энергетику, и все остальные отрасли, оказавшиеся неразвитыми на момент падения цен на нефть, делают страну еще более «уязвимой», утверждает Бирнбаум.

И на сегодня многие здесь настроены весьма пессимистично. «Я не вижу для них подходящего выхода, кроме как подружиться с Западом снова. Но это не случится в обозримом будущем, а время против нас», - цитирует издание оппозиционного политика Владимира Милова.

Washington Post: Комментарии читателей на сайте

Lucky36: Путин – болван… Он мыслит, как боец.

России нужен кто-нибудь, кто умеет управлять. Рыночные цены повышаются и снижаются. А бескомпромиссная политика России в том же украинском кризисе разрушит все, что Путин делает. Будь он поумнее, а он не такой, он бы отступил и дважды подумал перед своим походом на Украину.

pat_rat: Карма – та еще дрянь, господин Путин.

sod98: У России такие большие неприятности, что за последние 6 месяцев она подписала торговые сделки с Турцией, Китаем, Индией, Южной Африкой, Бразилией и еще несколькими странами поменьше. Причем вышеупомянутые располагают огромными внутренними экономиками. Все страны, включая США, не застрахованы от глобальной рецессии.

Но кое-что есть в пользу России. У них нет долгов Китаю размером со штат Техас, а у Соединенных Штатов есть. Также Россия печатает свои собственные деньги в трудный период, что, очевидно, приведет к галопирующей инфляции в ближайшее время. США – это ложная экономика, которая только и ждет, чтобы взорваться, а страны, которые не выходят за пределы своего ВВП, будут чувствовать себя намного лучше.

still here: У меня сердце холодным борщом обливается от всего этого.

criticalobserver: Здесь об этом не сказано, но у российской экономики есть еще одна большая проблема. Россия должна активно инвестировать в Крым, это очень дорого, а также платить бешеные деньги своим бандитам на востоке Украины. С Новым годом, дорогой Путин!

Фото: VASILY MAXIMOV / AFP