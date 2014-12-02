ARD: Европейцы помалкивают о «Южном потоке», чтобы не злить Путина

Страны-участницы совместного проекта «Южный поток» сдержанно отнеслись к неожиданному заявлению Путина о его приостановке. По данным ARD, в Венгрии, Болгарии, Австрии и Сербии еще надеются на возобновление проекта и не хотят попусту злить Москву неосторожными заявлениями.

Насколько глубок разрыв между Западом и Россией также видно по отмене Москвой проекта «Южный поток». Вчера российский президент Путин заявил, что на данный момент газопровод невозможно достроить из-за сопротивления Европейского союза. «Южный поток» должен был поставлять газ через Черное море и Южную Европу до Австрии, минуя Украину. Строительство многомиллиардного проекта вел газовый монополист «Газпром». К нам подключается Тиль Рюгер из Вены. Почему было решено отменить проект? Почему Путин изменил свои взгляды?

ТИЛЬ РЮГЕР, корреспондент ARD/Das Erste: Газопровод «Южный поток» должен был в первую очередь увеличить энергобезопасность, пройдя мимо территории Украины, как вы уже упомянули. Острой необходимости в нем нет, а у России на данный момент не хватает денег. Цены на нефть обрушились. Необходимо решать, на что хватит доходов от продажи нефти и газа, какие инвестиции нужно осуществлять. А еще одной причиной стало то, что ЕС всеми силами вынуждает соблюдать правила конкуренции в Евросоюзе. Это означает обязательное разделение владельца трубы и поставщика газа. «Газпрому» это, разумеется, пришлось не по вкусу. Они хотели сохранить контроль над обеими сферами, то есть быть поставщиками газа и владельцами трубы. В этом плане это хорошая новость, по крайней мере, для Киева: Украина останется транзитной страной.

Почему так мало слышно от стран, которые уже вложили много денег в проект? От Сербии, Болгарии, а также Австрии и Венгрии?

ТИЛЬ РЮГЕР: Сегодня утром мы провели опрос среди наших сотрудников в этих странах. На данный момент все страны ведут себя очень сдержанно. Официально Болгарии еще не сказали, что Путин похоронил газопровод. Венгрия не высказалась по этому поводу. Единственный, кто сделал заявление, это премьер министр Сербии Вучич, который сказал, что они не участвовали в решении этого вопроса. По его словам, они постараются переубедить Путина. Австрия тоже молчит. Даже фирма с головным офисом в Нидерландах, которая разработала проект Южного потока, не делала по этому поводу никаких заявлений. С одной стороны, они, скорее всего, стараются не злить Россию и Путина. С другой – если климат здесь улучшится, то проект можно будет спасти. Заключительный приговор или последнее слово еще не прозвучали, и в будущем этот проект может быть возобновлен.

С нами был Тиль Рюгер. Спасибо Вам.

Дата выхода в эфир 02 декабря 2014 года.