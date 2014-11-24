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Опрос: Почти 40 процентов немцев согласны признать Крым частью России
Согласно опросу, проведенному по заказу программы немецкого телеканала ARD, против признания Крыма частью России выступают 48 процентов жителей ФРГ. 54 процента видят угрозу в политике Путина.
Опрос: Почти 40 процентов немцев согласны признать Крым частью России
SERGEI CHIRIKOV / POOL / AFP

За признание принятия украинского полуострова Крым в состав России выступают 39 процентов жителей Германии. Таковы результаты исследования социологического института Infratest dimap, результаты которого были представлены в программе «Гюнтер Яух» на немецком телеканале ARD в воскресенье, 23 ноября. В то же время против признания аннексии Крыма Россией выступают 48 процентов опрошенных. 

54 процента немцев видят угрозу в политике Путина

Что касается внешней политики, которую в настоящий момент проводит президент России Владимир Путин, то более половины немцев (54 процента) считают ее угрозой для Германии. 43 процента опрошенных не видят в российской внешней политике непосредственной опасности.

Репрезентативный опрос был проведен по заказу программы «Гюнтер Яух» 19 и 20 ноября. В ходе исследования были опрошены 1000 жителей Германии старше 14 лет.


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Дата публикации 24 ноября 2014 года.
 
Фото: SERGEI CHIRIKOV / POOL / AFP
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Deutsche Welle Германия Европа
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