Обама: Мы общаемся с Путиным по-деловому и «без обиняков»

Президент США Барак Обама заявил на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в Брисбене, что несколько раз беседовал с Владимиром Путиным и в ходе данного саммита, и на встрече АТЭС на прошлой неделе. По словам Обамы, эти беседы, как и всегда, проходили «в деловой обстановке» и «без обиняков».

Добро пожаловать! Саммит «Большой двадцатки» в австралийском Брисбене подошел к концу, и его уже называют «уик-эндом достижений». Несколько часов назад мировые лидеры начали разъезжаться по домам. В прошедшие два дня они заключили ряд соглашений, договорившись вместе бороться против климатических изменений и вируса Эбола, а также развивать мировую экономику.

Кроме того, члены «Большой двадцатки» жестко высказались в адрес российского президента Владимира Путина, раскритиковав его политику в отношении Украины. С нами на связи из Брисбена — старший корреспондент CNN при Белом доме Джим Акоста. Джим, главной темой саммита должно было стать глобальное экономическое развитие, но, по всей видимости, все затмил холодный прием, оказанный Владимиру Путину.

ДЖИМ АКОСТА, старший корреспондент CNN в Белом доме: Именно так, Зейн. А президент Обама на пресс-конференции по итогам саммита подчеркнул, что за эту неделю провел несколько бесед с Владимиром Путиным и на саммите АТЭС в Пекине, и здесь, на саммите «Двадцатки» в австралийском Брисбене.

Президент отметил, что в Брисбене Владимиру Путину пришлось непросто, но говоря о том, как прошел его разговор с Владимиром Путиным, он, не вдаваясь в детали, заявил, что беседы прошли «в деловой обстановке» и «без обиняков».

Есть, как мне кажется, и другой интересный момент — хотя европейские лидеры рассматривают возможность принятия очередных санкций в отношении Москвы в связи с украинским кризисом, президент в таком же тоне говорить не стал, и о возможности принятия новых антироссийских мер не намекал. Вот фрагмент из его пресс-конференции.

БАРАК ОБАМА, президент США: Я, конечно же, несколько раз пообщался с президентом Путиным — и в ходе саммита АТЭС, а затем и здесь, на встрече «Большой двадцатки». Я бы назвал эти наши беседы очень типичными — как и всегда, они проходили в деловой обстановке и без обиняков. Я высказал ему все то, что уже ему говорил ранее с самого начала украинского кризиса и в публичной обстановке, и в частных разговорах.

Материал предоставлен CNN International.

Перевод выполнен RT.



Дата выхода в эфир 16 ноября 2014 года.