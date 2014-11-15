Путин не сможет выполнить требование Канады «убраться с Украины»

Канадский премьер-министр во время обмена рукопожатиями с российским президентом потребовал от него «убраться с Украины». Путин на это ответил, что «убраться» не может, потому как российских войск там вообще нет. Все же, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, эта краткая беседа не вышла за «рамки приличия».

В ходе саммита G20 в австралийском Брисбене российский президент получил недвусмысленное послание, когда подошел обменяться рукопожатиями с канадским премьер-министром Стивеном Харпером. Последний потребовал от Путина «убраться с Украины», сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря премьера Канады Джейсона Макдональда.

«Думаю, я пожму вам руку, но скажу только одно: вам следует убраться с Украины», - заявил Харпер Путину. Реакция Путина, по словам Макдональда, не была позитивной, но пресс-секретарь не развил эту мысль. Общение Путина и Харпера было довольно кратким, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он же сообщил корреспондентам Bloomberg по телефону, что Путин ответил Харперу, что Россия не может «убраться с Украины», так как российских войск там вообще нет. На вопрос журналистов о тоне беседы двух лидеров Песков ответил, что все было «в рамках приличия».

Кроме того, утверждает Bloomberg, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил журналистам, что в отношении России на саммите не наблюдается агрессии.

Фото: MANDEL NGAN / AFP