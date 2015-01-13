Age: Русского медведя нельзя загонять в угол Чтобы предотвратить вторую холодную войну, Запад должен перестать загонять российского медведя в угол, расширяя НАТО и свои сферы влияния, пишет The Age. Кажется, современные западные лидеры, в отличие от своих предшественников, забыли о великодушии, но сближение с Россией – единственный возможный выход, который «положит конец санкциям» и «призовет к ответу сепаратистов, сбивших малазийский самолет», утверждает австралийское издание. 13 января 2015 Age

Угроза Путину стала словом года в Австралии Австралийский национальный словарный центр назвал «shirtfront» словом года. Этот специфический спортивный термин использовал австралийский премьер-министр Тони Эббот в адрес Владимира Путина, пообещав взять российского президента за грудки на саммите G20, но не сдержал слово. По мнению представителей центра, Эббот популяризовал этот термин на международном уровне. 10 декабря 2014 Age

Age: Эббот предостерег Путина от «царской славы» Россия должна забыть о царском и советском прошлом и стать «супердержавой во имя мира, свободы и процветания», — такой совет дал премьер Австралии Тони Эббот президенту Владимиру Путину. А если Москва не последует этой рекомендации, в запасе всегда есть новые санкции, предупредил австралийский лидер. 14 ноября 2014 Age