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Age: Русского медведя нельзя загонять в угол
Чтобы предотвратить вторую холодную войну, Запад должен перестать загонять российского медведя в угол, расширяя НАТО и свои сферы влияния, пишет The Age. Кажется, современные западные лидеры, в отличие от своих предшественников, забыли о великодушии, но сближение с Россией – единственный возможный выход, который «положит конец санкциям» и «призовет к ответу сепаратистов, сбивших малазийский самолет», утверждает австралийское издание.
Угроза Путину стала словом года в Австралии
Австралийский национальный словарный центр назвал «shirtfront» словом года. Этот специфический спортивный термин использовал австралийский премьер-министр Тони Эббот в адрес Владимира Путина, пообещав взять российского президента за грудки на саммите G20, но не сдержал слово. По мнению представителей центра, Эббот популяризовал этот термин на международном уровне.
Age: Эббот предостерег Путина от «царской славы»
Россия должна забыть о царском и советском прошлом и стать «супердержавой во имя мира, свободы и процветания», — такой совет дал премьер Австралии Тони Эббот президенту Владимиру Путину. А если Москва не последует этой рекомендации, в запасе всегда есть новые санкции, предупредил австралийский лидер.
Немецкий футболист отверг поцелуй российского блогера
Во время финального матча чемпионата мира по футболу между Германией и Аргентиной на поле выбежал известный российский видеоблогер, который попытался поцеловать игрока немецкой сборной, сообщает The Age. Однако, утверждает австралийское издание, на футболиста этот «розыгрыш» не произвел никакого впечатления.