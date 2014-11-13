Time: Экс-шпионка Чапман делится в Twitter чужой мудростью

Журналист Time рассказал читателям издания о популярном Twitter Анны Чапман, в котором бывшая российская разведчица в основном делится афоризмами великих людей. По словам автора статьи, Чапман всегда на виду и не собирается жить в забвении.

Анна Чапман, бывшая российская шпионка, признавшая себя виновной в заговоре и депортированная в Россию в процессе обмена заключенными, никак не может позволить себе жизнь в забвении, считает журналист Time Сэм Фризелл.

Она регулярно выкладывает в своем Twitter, на который подписано около 17 тысяч читателей, афоризмы различных исторических личностей: от Сократа и Аристотеля до Наполеона Бонапарта и Брюса Ли.

Журналист приводит следующие твиты Чапман: «Лучший способ прожить с честью в этом мире – быть тем, кем притворяешься». Это высказывание Сократа – довольно неплохой совет для шпиона, иронизирует Фризелл. А этот авторства Брюса Ли – «Всегда будь собой, выражай себя, будь уверен в себе, а не просто подражай какому-либо либо успешному человеку» - не такой уж хороший.

Ранее в этом году Чапман на турецком курорте Анталия запустила свой бренд модной одежды, наняв молодых выпускников из российских дизайнерских колледжей. В линию одежды бывшей шпионки входят, например, женские сумочки, которые выглядят как книги писателей XIX века Александра Герцена и Николая Некрасова, утверждает Сэм Фризелл.

Фото: ALEXANDER NEMENOV / AFP