Fox News: Лукашенко гордится своей колбасой

Президент Белоруссии с гордостью отметил, что продукты, производимые в его стране, куда качественнее российских. В доказательство он привел старый миф о том, что в российскую колбасу якобы добавляют туалетную бумагу и заверил, что в белорусском изделии такого быть не может, сообщает издание Fox News.

Похоже, президент Белоруссии гордится тем, что в колбасе, произведенной в его стране, нет туалетной бумаги. Вы не ослышались. Как сообщает Radio Free Europe, Александр Лукашенко сделал это замечание, объясняя репортерам, почему белорусские продукты лучше российских товаров.

Вот его цитата: «Белорусское по качеству значительно выше. И на белорусских предприятиях в колбасе туалетной бумаги нет и никогда не было. Вскрывали же такие факты на российских предприятиях, когда и туалетная бумага, и соя, и добавки всякие».

В 70-х годах 20 столетия некоторые люди выдвигали предположения, что советское правительство добавляло туалетную бумагу в колбасу, чтобы сэкономить мясо.

Дата выхода в эфир 21 октября 2014 года.